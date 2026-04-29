El Gobierno lo hace oficial: los nacidos entre 1960 y 1970 ya pueden solicitar el 100% de su pensión y está confirmado

Este 2026 han vuelto a cambiar las normas para los trabajadores que quieran acceder a la jubilación con el 100% de la pensión. La Ley 27/2011 ha vuelto a retrasar la edad de jubilación para los que no cumplan con unos requisitos mínimos de cotización durante la vida laboral. Este año será el turno para que los nacidos en 1961 puedan acceder a la retirada con su nómina íntegra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para cobrar el 100% de la pensión de jubilación.

Desde el 1 de enero se ha vuelto a retrasar la edad de jubilación para los trabajadores que no cumplan con unos requisitos mínimos de cotización. La Ley 27/2011, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, retrasa hasta los 66 años y 10 meses la jubilación con la pensión íntegra para los que no tengan una cotización mínima de 38 años y tres meses durante su vida laboral. Así que los trabajadores que no quieran sufrir penalizaciones y no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta esta edad.

La edad de jubilación se volverá a retrasar otra vez, al menos aún no se ha confirmado lo contrario, en el próximo 2027, año en el que se llegará al límite de los 67 años. Esta será la edad a la que se tendrán que jubilar los trabajadores que no quieran sufrir penalizaciones en su pensión y no cumplan con un mínimo de 38 años y seis meses de cotización. Siempre podrán adelantar la retirada, pero cumpliendo con una reducción en la nómina total, que dependerá de los años cotizados y de los meses que se quiera adelantar la jubilación.

Estas son las medidas que ha ido tomando el Gobierno desde hace años con el objetivo de poder hacer frente a la oleada de jubilados que se darán de alta en el sistema durante estos años. La marea de pensionistas que se espera procedente de la generación del baby boom y que está llegando a cuentagotas desde hace unos años. Para hacer este cálculo sólo hay que tener en cuenta que en España, entre 1958 y 1977, nacieron 14 millones de niños que en los próximos años cumplirán con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación.

Por ello, con el objetivo de intentar llenar lo máximo posible el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, desde el Gobierno se vienen tomando medidas en los últimos años para mantener al mayor número de personas trabajando y fuera del acceso a una pensión. Por ello se retrasó en su día la edad de jubilación, se penaliza con más firmeza a los que opten por la jubilación anticipada y se bonifica a los que quieran demorar su retirada. Desde 2023, incluso se ha añadido una cotización extra en la nómina de los trabajadores, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que va directo a la hucha de las pensiones.

Los nacidos a partir de 1960 y el 100% de la pensión

En 2025 comenzó el turno para que los nacidos a partir de 1960 puedan acceder a la jubilación. Los trabajadores que cumplieran con un mínimo de 38 años y tres meses de cotización pudieron jubilarse con el 100% de la pensión el pasado año. Los que no llegaran a este mínimo tendrán que esperar a los 66 años y 8 meses y lo podrán hacer en 2026 o 2027, dependiendo de en qué fecha del año cumplan los años.

En este 2026 será el turno para los nacidos en 1961, que se podrán retirar con la nómina íntegra cuando cumplan los 65 años y acrediten 38 años y tres meses de cotización. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Es decir, casi al año 2028.

Con el retraso de la edad de jubilación en 2027 hasta los 67, a partir del próximo año los que no cumplan con los requisitos de cotización tendrán que esperar dos años para jubilarse. Es decir, una persona que haya nacido en 1962 y tenga 38 años y seis meses cotizados podrá jubilarse con la pensión íntegra en 2027 y el que no tendrá que esperar hasta 2029 para jubilarse con la nómina completa.

Así se podrán jubilar en los próximos años los nacidos entre 1960 y 1970: