Cuándo se cobra la pensión en abril 2026: fecha en CaixaBank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

La Tesorería General de la Seguridad Social se prepara para otro gasto récord en pensiones contributivas. Millones de españoles recibirán durante esta semana el pago de su pensión correspondiente al mes de abril. En una práctica habitual, los bancos adelantan el abono de la nómina a más de 9 millones de personas en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cuándo se paga la pensión del mes de abril en función del banco en el que tengas domiciliada la nómina.

Llega otro gasto récord en pensiones de la Seguridad Social. La TGSS volverá a batir un registro histórico en los próximos días después de haber gastado en marzo nada más y nada menos que 14.307,7 millones de euros en el pago de pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. Este desembolso ha sido de un 6% más que el año anterior después de que el Gobierno aprobara un aumento del 2,7% de las pensiones de la Seguridad Social que a día de hoy reciben 9,46 millones de personas, que reciben 10.463.537 pensiones.

La mayor parte del gasto se lo llevarán las pensiones de jubilación que reciben 6,5 millones de personas y en las que se gastaron en marzo 10.474,4 millones de euros. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.280,4 millones de euros en 2,3 millones de pensiones y el pasado mes en las de incapacidad permanente se abonaron 1.329,8 millones. En las pensiones de orfandad, la TGSS se gastó 184,7 millones de euros y en las prestaciones en favor de familiares supusieron un gasto de 38,3 millones.

¿Cuándo se cobra la pensión de abril?

La TGSS de la Seguridad Social suele pagar la pensión, en este caso de abril, dentro de los cuatro primeros días del mes siguiente y los bancos, en una práctica habitual desde la pandemia, adelantan el pago a la última semana del mes anterior. Todo ello con el objetivo de allanar el final de mes a los casi 10 millones de pensionistas españoles.

Por ello, los pensionistas que tengan su nómina mensual domiciliada en Unicaja fueron los primeros en cobrar la pensión de abril, ya que este banco pagó el miércoles 22 de abril. Bankinter, que suele ser el primer banco en pagar, también abonó las cantidades correspondientes a sus clientes este día.

Este viernes 24 de abril será el día elegido por los bancos para efectuar el pago correspondiente al mes de abril. Así que las personas que sean beneficiarias de una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social y sean clientes de CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Abanca e IberCaja recibirán hoy la pensión de abril. A partir del fin de semana abonará las pensiones ING, según informa la página especializada HelpMyCash. Así será el pago de la pensión de abril por parte de los bancos españoles: