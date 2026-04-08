Subida de las pensiones en España en 2026: el Gobierno confirma el aumento en la pensión de viudedad y lo vas a cobrar éste mes

El Gobierno confirmó en los últimos días de marzo otro gasto histórico en pensiones contributivas que recibieron casi 10 millones de españoles, que son beneficiarios de una pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. Esto se debe al último incremento del 2,7% aprobado en 2026 y que también afecta a la pensión de viudedad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el incremento de la pensión de viudedad.

14.307,7 millones. Esta es la cantidad que destinó la Seguridad Social al pago de las pensiones en el pasado mes de marzo. Esto supone otro récord histórico de gasto de las pensiones contributivas, que han aumentado un 6% con respecto al año anterior. Este dineral ha ido destinado a 9,46 millones de personas que reciben 10.463.537 pensiones en nuestro país. Este aumento se debe a la última subida de las pensiones contributivas del 2,7% aprobada por el Gobierno.

De este montante, 2.280 millones han ido destinados a la pensión de viudedad que en marzo de 2026 recibieron 2,34 millones de personas, que reciben una ayuda destinada a paliar la pérdida económica de una persona fallecida. La pensión de viudedad media está en 973,4 euros mensuales, una cantidad baja en comparación con los 1.367,38 euros de pensión media del sistema y los 1.568,46 euros en los que está la pensión media de jubilación.

Sube la pensión de viudedad

La pensión media de viudedad ha subido un 4,3% en el último año hasta situarse en 973,4 euros de media, mientras que para los que proceden del régimen general la cuantía es de 1.031,90 euros. También hay que tener en cuenta que, además de la subida del 2,7% aprobada por el Gobierno para las pensiones contributivas, en 2026 también ha llegado un incremento de las pensiones mínimas del 7% y del 11,4%, en caso de tener cargas familiares.

Esto ha dejado la pensión de viudedad con cargas familiares en 1.256,60 euros mensuales, siendo 17.592,50 euros anuales. En el caso de los beneficiarios de una pensión de viudedad con 65 años o una discapacidad, la pensión mínima es de 936,20 euros, que son 13.106,80 euros al año. La pensión mínima de viudedad para los beneficiarios que tengan entre 60 y 64 años es de 875,90 euros y para los menores de 60 años la mínima es de 709,40 euros, que son 9.931,60 euros anuales.

Estas son las cantidades que podrán recibir las personas que cumplan con los requisitos para acceder a una pensión de viudedad en España que, según informa la Seguridad Social, «será necesario acreditar un período de cotización, que variará según la situación laboral del fallecido y de la causa que determina la muerte». Los requisitos que tiene que cumplir el causante serán los siguientes:

En alta o situación asimilada al alta: 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o 15 años a lo largo de toda la vida laboral.

En no alta: 15 años a lo largo de toda la vida laboral.

Pensionistas: No se exige periodo de cotización.

La Seguridad Social también confirma que no se exigirá un periodo de cotización del causante cuando su muerte se produzca como consecuencia de un accidente o enfermedad profesional. «Además, será necesario acreditar unas condiciones específicas en los supuestos de matrimonio, cuando el fallecimiento se debe a una enfermedad común anterior al vínculo matrimonial; de separación, divorcio y nulidad; de parejas de hecho», informa el Gobierno a través de sus canales oficiales.