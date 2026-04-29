El BOE confirma el cambio: el precio del tabaco ya ha subido en España y estas son las marcas afectadas

El precio del tabaco es algo que suele cambiar varias de vez en cuando, incluso algunas marcas van subiendo a lo largo de los meses, de modo que ahora que ha vuelto a cambiar en España y ya es oficial es importante saber cuáles son los precios. Además, el Boletín Oficial del Estado ya tiene publicado la nueva resolución que fija los precios de venta al público de determinadas labores en estancos de la Península y Baleares, con efecto inmediato desde su publicación así si eres fumador de alguna de las marcas que vamos a mencionar y te has encontrado con que habían subido, ahora ya sabes el porqué.

No se trata sin embargo, de una subida general para todas las marcas de tabaco, pero sí introduce ajustes concretos en varios productos, tanto en cigarrillos como en cigarros o picaduras de pipa. De este modo, el BOE señala que el precio del tabaco cambia sí, pero se trata de cambios puntuales aunque suficientes para que como decimos, algunos fumadores noten la diferencia en el precio final. La actualización se recoge en la Resolución de 24 de abril de 2026, publicada en el BOE el 25 de abril sobre el precio del tabaco, y ya está en vigor en todos los puntos de venta autorizados así que repasamos esos precios a continuación.

El BOE confirma el cambio en el precio del tabaco

La modificación se enmarca dentro del funcionamiento habitual del mercado del tabaco en España. Los precios no los fija directamente el Gobierno, sino que son propuestos por fabricantes e importadores y, una vez validados, se hacen oficiales mediante su publicación en el BOE.

En este caso, la resolución afecta a productos que se venden en expendedurías de tabaco y timbre de la Península y Baleares, es decir, en los estancos habituales. Y desde el mismo día 25 de abril de 2026, los nuevos precios son los que deben aplicarse en la venta al público, ya con impuestos incluidos.

Entre los productos incluidos en esta actualización hay varias referencias de cigarrillos que ajustan su precio. En concreto:

JPS Deep Red KS (20): 4,90 euros por cajetilla

JPS Deep Red SKS (20): 4,85 euros

News&Co Rouge: 4,85 euros

Además de los cigarrillos, la resolución recoge una lista más amplia en el apartado de cigarros y cigarritos, donde aparecen distintas marcas y formatos. Entre ellas destacan productos de Arturo Fuente, como el Opus X Oro Oscuro Res. D’Chateau, que pasan a tener ahora un precio de 50,90 euros por unidad, o diferentes series de El Cañonazo y Jv, que se van a situar en torno a los 2,80 euros por unidad.

También se incluyen varias referencias de la marca My Father, con precios que van desde los 8,90 euros hasta los 14,90 euros, dependiendo del formato, así como productos de Vegafina, como la edición limitada 1998 Dinastías que pasa también a 8,10 euros. En concreto, estos son los productos y los precios que van a tener a partir de ahora:

My Father Cedro Deluxe Eminentes 11,20 euros por cajetilla

My Father Don Pepin Garcia Exquisitos 8,90 euros por cajetilla

My Father Don Pepin Garcia Toro Gordo 11,10 euros por cajetilla

My Father Flor de las Antillas Toro 9,90 euros por cajetilla

My Father Flor de las Antillas Toro Grande 12,60 euros por cajetilla

My Father N.º 5 Toro 14,90 euros por cajetilla

Vegafina 1998 Dinastías Wonders Collection Edición Limitada 8,10 euros por cajetilla.

Otros productos con nuevos precios

El listado no se limita a unidades sueltas. También aparecen envases completos, como:

Arturo Fuente Holiday Collection Extra Special Reserve (envase de 10): 259,00 euros

My Father Sampler Original Of 5: 59,00 euros

En el caso de la picadura de pipa, se incluye:

Jockey Original Red (400 g): 28,50 euros

Esto demuestra que los cambios afectan a distintas categorías dentro del mercado, no solo a las cajetillas más habituales.

Desde cuándo se aplican los nuevos precios

Uno de los puntos clave de este tipo de resoluciones es su entrada en vigor. En este caso, no hay periodo de adaptación, como mencionamos, la norma establece que los nuevos precios se aplican el mismo día de su publicación en el BOE, es decir, desde el 25 de abril de 2026. Esto implica que los estancos deben vender estos productos ya con las nuevas tarifas desde esa fecha.

Cómo consultar el precio actualizado del tabaco

Para quienes quieran comprobar el precio concreto de una marca o formato, el Ministerio de Hacienda mantiene un buscador oficial donde se pueden consultar los precios vigentes de todas las labores de tabaco. En esa base de datos aparecen tanto los precios en estanco como en puntos de venta con recargo, lo que permite ver de forma detallada cuánto cuesta cada producto según su formato y presentación.

Este tipo de cambios no son algo puntual. El mercado del tabaco en España se revisa de forma periódica, con actualizaciones que pueden afectar a distintas marcas en momentos diferentes. No siempre implican grandes subidas generalizadas, pero sí ajustes concretos que, poco a poco, van modificando el precio final de muchos productos como los ahora mencionados.