Daniel Cuevas, director general de Philip Morris en España, ha asegurado que es necesario «luchar contra la desinformación que hay» en el país sobre los productos que tienen nicotina. Para él, este es un problema de primer orden, pues se tiende a colocar a todos en el mismo nivel cuando existen grandes diferencias: «No es todo lo mismo».

«En España hay una gran desinformación sobre los nuevos productos», ha lamentado. «Muchísima gente cree que todo es lo mismo, que el cigarrillo, el tabaco calentado, los vapeadores o las bolsas de nicotina son lo mismo, igual de perjudiciales e idénticas», ha afirmado el directivo.

Sin embargo, estos productos tienen diferencias sustanciales. En ese sentido, Cuevas ha asegurado que entiende que exista un «objetivo», que afirma que es «legítimo», de «acabar con la nicotina y que la gente deje todo». Sin embargo, el profesional considera que «la realidad es mucho más dura».

«Eso lo que hace es que la gente se quede con lo que usa a día de hoy», es decir, con el cigarrillo tradicional. «Eso ancla al cigarrillo tradicional y hace que la evolución hacia nuevos productos que son menos perjudiciales vaya mucho más lenta», ha argumentado.

Es decir, los fumadores pierden la oportunidad de optar por alternativas con nicotina mucho menos perjudiciales que el producto que están consumiendo. Unas alternativas que se están poniendo al mismo nivel que el cigarrillo, pese a ser menos dañinas; de ahí la necesidad de luchar contra la «desinformación».

La importancia de Philip Morris en España

En estos momentos, Philip Morris está contribuyendo a la economía española con un total de 3.300 millones de euros, según ha revelado el director general. De todo ese dinero, la inmensa mayoría, 2.600 millones de euros, se los lleva Hacienda a través de impuestos. En concreto, la empresa paga alrededor de 2.000 millones de euros a través del impuesto especial al tabaco, mientras que aporta 600 millones por medio del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

«Philip Morris tiene una contribución total en España de 3.300 millones de euros, una cifra que, probablemente, pocas empresas pueden decir», ha desvelado Cuevas basándose en datos de un informe elaborado por The European House-Ambrosetti, una reputada firma consultora.

No obstante, «detrás de esto» se encuentra todo lo «que tiene que ver con los impuestos, con la fiscalidad». «De estos 3.300 millones, más o menos 2.000 millones de euros los pagamos a través de impuestos especiales del tabaco», ha asegurado el directivo.

Por otro lado, «en torno a 600 millones de euros son la recaudación que pagamos de IVA». «Con lo cual, directo a las arcas del Estado, van 2.600 millones», ha afirmado el profesional.

«El resto, los otros 700 millones, es valor añadido que generamos a través de nuestra operativa diaria en el mercado español», ha desgranado. Es decir, la Agencia Tributaria se está llevando la mayor parte de lo que aporta la compañía a la economía española.

Por otro lado, Cuevas ha resaltado el esfuerzo que está haciendo el grupo por llevar a cabo una transformación hacia una actividad libre de humo. En ese sentido, el directivo ha destacado que el 42% de la facturación total de la empresa depende ya de productos sin humo.

«El potencial que tenemos por delante es descomunal», ha afirmado el directivo. «Nuestro objetivo es que en el 2030 dos terceras partes provengan de los productos sin humo, y eso significa que esta inversión se vaya a acelerar», ha declarado.