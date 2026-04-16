Philip Morris aporta a la economía española un total de 3.300 millones de euros, según ha revelado este jueves el director general de la compañía en el país, Daniel Cuevas. De todo ese dinero, la inmensa mayoría, 2.600 millones de euros, se los lleva Hacienda a través de impuestos. En concreto, la empresa paga alrededor de 2.000 millones de euros a través del impuesto especial al tabaco, mientras que aporta 600 millones por medio del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

«Philip Morris tiene una contribución total en España de 3.300 millones de euros, una cifra que, probablemente, pocas empresas pueden decir», ha desvelado Cuevas basándose en datos de un informe elaborado por The European House-Ambrosetti, una reputada firma consultora.

No obstante, «detrás de esto» se encuentra todo lo «que tiene que ver con los impuestos, con la fiscalidad». «De estos 3.300 millones, más o menos 2.000 millones de euros los pagamos a través de impuestos especiales del tabaco», ha asegurado el directivo.

Por otro lado, «en torno a 600 millones de euros son la recaudación que pagamos de IVA». «Con lo cual, directo a las arcas del Estado, van 2.600 millones», ha afirmado el profesional.

«El resto, los otros 700 millones, es valor añadido que generamos a través de nuestra operativa diaria en el mercado español», ha desgranado. Es decir, la Agencia Tributaria se está llevando la mayor parte de lo que aporta la compañía a la economía española.

La actividad de Philip Morris en España

Con todo, la actividad que lleva a cabo la compañía en España tiene un efecto multiplicador sobre la economía: «Este estudio ha puesto encima de la mesa que, por cada euro que Phillip Morris invierte, como ocurre también en otras industrias, existe un efecto multiplicador».

«Cada euro que nosotros invertimos hace que otros, de manera inducida o indirecta, generen 2 euros más adicionales a la economía española, lo cual significa que este efecto multiplicador es realmente importante porque hay un efecto que más que dobla o triplica lo que Phillip Morris aporta», ha detallado Cuevas durante una presentación.

Entre los lugares más beneficiados por la presencia de esta compañía se encuentran Extremadura y Canarias, lugares en los que se produce tabaco. Un producto que se ha convertido en crucial para comarcas enteras que viven gracias a esta actividad.

Por otro lado, Cuevas ha resaltado el esfuerzo que está haciendo el grupo por llevar a cabo una transformación hacia una actividad libre de humo. En ese sentido, el directivo ha destacado que el 42% de la facturación total de la empresa depende ya de productos sin humo.

«El potencial que tenemos por delante es descomunal», ha afirmado el directivo. «Nuestro objetivo es que en el 2030 dos terceras partes provengan de los productos sin humo, y eso significa que esta inversión se vaya a acelerar», ha declarado.

En ese sentido, la mercantil defiende que estos productos, aun conteniendo nicotina, deben tener un trato fiscal diferente, pues son menos perjudiciales que los cigarrillos y sirven para que muchos tengan una alternativa a la hora de dejar de fumar.

De hecho, el director general de Philip Morris España ha asegurado que existe el riesgo de que los consumidores se anclen en el cigarrillo y no busquen alternativas en otros productos como las bolsas de nicotina o el tabaco calentado, que son menos dañinos.