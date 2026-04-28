Roberto Brasero pide mirar el cielo el jueves 30 de abril: «Las horas clave son las 19:30h y en torno a las 20:30h»

Las horas clave son las 19:30 y en torno a las 20:30, Roberto Brasero no tiene dudas de lo que puede pasar en el cielo el jueves 30 de abril. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Este experto en el tiempo, sabe muy bien lo que realmente puede pasar en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Roberto Brasero puede acabar siendo lo que nos ayudará en breve a descubrir lo que realmente puede ser esencial. Por lo que, hasta al momento que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser esencial. Este jueves 30 de abril podremos enfrentarnos a un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna habrá llegado el momento de conocer lo que puede pasar a las puertas de un puente de Mayo en el que el tiempo será protagonista.

Las horas clave son las 19:30 y en torno a las 20:30

Roberto Brasero no duda en pedir al cielo que miremos al cielo, este experto no duda en darnos una serie de detalles de lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna nos sumergirá en lo peor de unos días en los que todo puede ser posible.

Estamos viviendo una primavera de esas que, sin duda deberemos empezar a ver llegar de una forma diferente. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que el cielo nos guarda alguna que otra sorpresa. Tendremos que esperar a este inicio del puente para saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando.

Un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una diferente. Es hora de conocer lo que nos estará esperando con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos próximos días.

Tocará saber qué puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

Roberto Brasero pide mirar al cielo este jueves 30 de abril

Este jueves: «El sol va a estar en la misma posición que el 12 de agosto», por lo que vamos a tener un avance del famoso eclipse solar total que está marcando estos días. Sin duda alguna, tocará conocer en primera persona qué puede pasar en breve, para empezar a prepararnos en unos días en los que quizás el tiempo no nos acompañará como esperaríamos.

Las redes sociales de Brasero nos advierten que: «Las horas clave son las 19:30h, que es cuando empieza el eclipse y la sombra de la luna empieza a morder un poquito el sol, y en torno a las 20:30h, que ahí será cuando empiece la totalidad». Será entonces cuando tendremos que ver llegar una serie de cambios que serán esenciales en estos días que tenemos por delante y que van a convertirse en la antesala de algo más.

De momento quizás en algunas zonas del país y siguiendo la AEMET vamos a tener que afrontar una situación de inestabilidad que es muy probable que no tengamos en agosto: »

Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste además del Cantábrico, intensificándose a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de a la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, área cantábrica, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pudiendo serlo también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y sierras de Andalucía. Poco nuboso en Baleares y nuboso o con intervalos en Canarias, con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur, con calima en la mitad este y Baleares haciendo que las precipitaciones puedan darse en forma de barro».

Un giro radical que coincide con el final de mes y el inicio de una nueva etapa que puede estar marcada por los cambios. En unos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de una forma sorprendente.