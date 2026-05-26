Vuelven las tormentas con granizo: una DANA provocará «reventones» por la subida de temperaturas

Una DANA provocará reventones por una subida de las temperaturas que nos llevará de nuevo a las tormentas con granizo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que acabarán siendo los que nos marcarán de cerca. Con el calor intenso de estas jornadas, lo que nos estará esperando es un importante cambio en algunos puntos del país que deberemos tener en mente. Es hora de estar preparados para un giro radical que puede ser esencial.

Estos días en los que el tiempo se convierte en un elemento que deberemos tener en consideración. Con la mirada puesta a una serie de cambios que parece que nos afectarán de lleno y que pueden convertirse en un problema para muchos, es hora de saber qué pasará con unas tormentas que pueden causar estragos. Sobre todo, para un tiempo que nos esperará y que puede convertirse en la antesala de algo más. En unos días en los que todo puede ser posible y que tocará saber qué nos estará esperando. Estas tormentas que tenemos por delante pueden provocar más daño del que nos imaginaríamos, la AEMET no duda en lanzar una advertencia.

Las tormentas con granizo vuelven

Un fenómeno de lo más veraniego que se relaciona con al aumento de las temperaturas, ha vuelto y lo ha hecho de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un cielo que parece que nos dará una importante sorpresa que puede ser terrible.

Aunque las tormentas con granizo no se pueden predecir con exactitud, tenemos las circunstancias necesarias para verlas y eso quiere decir que tocará tener en mente algunos elementos que, sin duda alguna, serán esenciales que tengamos en consideración.

Es hora de saber qué es lo que pasará en unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar determinados cambios que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que fueran tan intensos. La lluvia hará acto de presencia de una forma que puede ser peligrosa en estos días.

Una DANA provoca reventones por el aumento de las temperaturas

El aumento de las temperaturas llega con una DANA que podría causar estragos, los expertos en el tiempo, no dudan en actualizar los mapas para descubrir qué es lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a determinados cambios que pueden llegar a toda velocidad.

Es hora de conocer lo que podría pasar en breve de la mano de una AEMET que tiene una previsión del tiempo que deberemos conocer: «Se prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, quedando con ello una situación de estabilidad generalizada en el país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, y de nubes bajas en litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas con algún chubasco en las islas montañosas. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península. Las temperaturas aumentarán en Canarias, sin esperarse grandes cambios en la Península ni en Baleares, salvo descensos de las máximas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental y un descenso ligero de las mínimas. Permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales».

Siguiendo con la misma explicación y con la mirada puesta a estas alertas que pueden causar estragos: «Soplará viento de componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y moderado en zonas aledañas y litorales del sureste; flojo en el resto. En el Cantábrico y Galicia rolará a oeste, arreciando en litorales. Viento de componente norte en los archipiélagos, flojo en Baleares y de flojo a moderado en Canarias. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico». Este aumento de las temperaturas pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, con un tiempo que puede convertirse en una pesadilla ante la llegada de estos fenómenos que pueden cambiarlo todo.