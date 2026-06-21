El autoritarismo de Armengol: primarias para todos en Baleares, menos para su candidatura a las generales

El autoritarismo de Francina Armengol: primarias para todos los candidatos socialistas en Baleares en las próximas elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo de 2027, menos para ella y su candidatura a las generales, que ayer mismo en el Consell Polític del PSIB-PSOE se apresuró a asignarse segundos después de anunciar que no repetiría como candidata autonómica al Govern balear.

De hecho, sólo ella y Sánchez en el PSOE han anunciado a nivel nacional sus candidaturas a esos comicios, aún por convocar.

La democracia parece que sigue sin casar muy bien con la actual secretaria general de los socialistas de Baleares, que en 2023, después de que los ciudadanos de las Islas la echaran del Govern por una abrumadora mayoría de PP y Vox, obró igual que ahora.

Tras la convocatoria por sorpresa el 29 de mayo de aquellas elecciones generales del 23 de julio de 2023, Francina Armengol, siendo aún presidenta del Govern balear en funciones, anunciaba cinco días después, un sábado 3 de junio de 2023 y también ante el Consell Polític, que sería la número uno de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Baleares.

El ordeno y mando de Armengol provocó de hecho que hasta tuviera que renunciar a presidir el Govern en funciones antes de que se constituyera el actual Ejecutivo del PP y, por tanto, ya no ocupó el puesto cuando la popular Marga Prohens, fue investida presidenta el 7 de julio de 2023.

Ya en esa fecha, Armengol le empezaba a ver las orejas al lobo ante una posible imputación judicial en los albores del caso mascarillas y buscaba la poltrona del aforamiento del Congreso de los Diputados, privilegio que no tienen los 59 diputados de Baleares desde febrero de 2022.

No es casualidad que no fuera hasta el día antes de la toma de posesión de Prohens, un 6 de julio de ese 2023, cuando el anterior Ejecutivo socialista, que ella ya no presidía al ser candidata a las generales, tramitó la reclamación de los 3,7 millones de euros pagados por el Govern de Armengol a la empresa Soluciones de Gestión por el flete de un avión con mascarillas quirúrgicas fake que no eran las FPP2 encargadas.

El Ejecutivo tardó más de tres años y dos meses en reclamar la devolución de ese importe millonario a la empresa contratista del asesor del ex ministro y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, con el añadido de que lo había desembolsado de una tacada en mayp de 2020 a la empresa clave de la trama.

Un pago formalizado con un procedimiento un tanto singular, sin haber formalizado tan siquiera el contrato para su compra, sin saber si eran o no válidas, y tras una simple llamada telefónica de una compañía que jamás antes le había suministrado material sanitario al IB-Salut.

Un caso judicial más aún por resolver y cuya sentencia cogerá a Armengol blindada en el Congreso, ya que se ha asegurado su aforamiento para lo que quede de legislatura y la próxima, gobiernen o no los socialistas.

Los demás candidatos a las elecciones autonómicas, insulares y municipales de Baleares deberán pasar por unas supuestas primarias que, en la mayor parte de los casos, tampoco se convocarán ante la falta de alternativas en un PSOE balear a la deriva.

Será el próximo día 27 cuando el Comité Federal convoque un reglamento y un calendario de primarias, para todos, menos para la aforada Armengol.