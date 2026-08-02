«Yo soy colombiano y me paro duro»: brutal pelea en Pere Garau acaba con un hombre herido

Una brutal pelea en Pere Garau durante la noche del pasado viernes dejó momentos de gran tensión entre los vecinos y transeúntes que presenciaron el incidente. El altercado, que quedó grabado en vídeo por un testigo y que se lo ofrecemos en exclusiva en OKBALEARES, se produjo tras una discusión originada en un paso de peatones y terminó con un hombre herido.

Según el relato de un testigo presencial, todo comenzó cuando un joven caminaba por la zona mostrando un comportamiento muy agresivo. De acuerdo con su versión, el hombre iba gritando, hablando solo y aparentemente bajo los efectos del alcohol mientras avanzaba por la calle.

Siempre según este testimonio, el joven cruzó la vía cuando el semáforo estaba en rojo para los peatones. En ese momento, un vehículo que circulaba correctamente por la calzada continuó su marcha y el peatón comenzó a recriminar al conductor por haber pasado. La discusión fue aumentando de intensidad en cuestión de segundos.

El testigo explica que el hombre reaccionó de forma violenta y lanzó una botella contra un coche, impactando en la carrocería y provocando daños. Tras este ataque, una de las personas que viajaba en el vehículo —el conductor o un ocupante de la parte trasera, según no pudo precisar el testigo— descendió del coche, dando lugar a una violenta pelea en plena calle, cuyas imágenes quedaron registradas en el vídeo.

Después del enfrentamiento, el joven que previamente se había quitado la camiseta fue visto caminando junto a la zona donde se encontraban los testigos. Presentaba una herida en el pecho. Según el relato aportado, la lesión se habría producido después de que una de las personas del vehículo le arrojara un fragmento de la botella rota con la que, presuntamente, había golpeado el coche. Este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

El agresor no cesaba de gritar: «Yo soy colombiano y me paro duro», tanto antes como durante el altercado. El incidente ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad en Pere Garau, un barrio que, según numerosos residentes, ha experimentado un notable deterioro de la convivencia en los últimos años. Varios vecinos lamentan que una zona tradicionalmente conocida por su ambiente familiar y tranquilo se vea cada vez más afectada por episodios de violencia, altercados en la vía pública y una creciente sensación de inseguridad.

Las imágenes del vídeo de la pelea en Pere Garau, grabadas por un testigo presencial, muestran la tensión vivida durante el altercado y reflejan la preocupación de los vecinos por este tipo de sucesos que, según denuncian, son cada vez más frecuentes en el barrio.