La reflexión de Paul McCartney sobre la actitud: «La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra»
La reflexión de Liam Neeson sobre la amistad a los 73 años
El mensaje de Albert Einstein sobre la gente solitaria: "La monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa"
Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, sobre la felicidad: "Para ser más feliz no debes controlar tu dinero, sino tu tiempo"
Considerado una de las personalidades más importantes de la música en los siglos XX y XXI, McCartney fue uno de los pilares de The Beatles. Tras la separación de la banda, fundó Wings junto a Linda y desarrolló una carrera en solitario; con decenas de discos publicados, numerosos premios Grammy, un Óscar a la mejor banda sonora adaptada y el título de sir otorgado por la Corona británica, su legado continúa vigente. Ahora, caba acaba de lanzar «The Boys of Dungeon Lane», su decimoctavo álbum en solitario, que el propio artista describe como «una colección de recuerdos nunca antes compartidos».
Paul McCartney reflexiona sobre la actitud en la vida
A sus 84 años, sigue recurriendo al pasado como fuente de inspiración creativa. Una de esas muestras aparece en «Blackbird Singing: Poems and Lyrics», 1965-1999, el primer volumen de poemas y letras que publicó en abril de 2011. En sus páginas escribió: «La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto».
Lejos de entender la tristeza como algo exclusivamente negativo, McCartney la reinterpreta como una prolongación de la felicidad, una emoción que conserva su esencia incluso cuando se tiñe de pérdida o nostalgia. De forma similar, las lágrimas se asocian a la alegría, y la muerte se plantea no como un final definitivo, sino como una continuidad de la vida.
Las mejores frases
- «La cosa es que realmente somos la misma persona Somos cuatro partes de una»
- «Siempre estoy escribiendo canciones y tengo un montón que quiero grabar»
- «Los micrófonos son como las personas si les gritas se asustan»
- «Creo que las chicas francesas son fabulosas»
- «Al final el amor que recibes es igual al amor que haces»
- «Si puedes tocar tus cosas en un pub eres una buena banda»
- «Tampoco es raro que los escritores miren hacia atrás Porque esa es tu fuente de recursos»
- «No me metí en la música para conseguir un trabajo Me metí en la música para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas»
- «Poner dos canciones juntas siempre me ha gustado ese truco cuando funciona»
- «Piensa globalmente actúa localmente»
- «Creo que la industria del pop sigue siendo un juego de hombres jóvenes»
- «No puedo lidiar con la prensa odio todas esas preguntas de los Beatles»
- «Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales»
- «Ninguno de nosotros quería ser el bajista En nuestras mentes era el tipo gordo que siempre tocaba en la parte trasera»
- «Siempre estoy tratando de hacer mejor música No sé si he escrito mi mejor canción todavía Esa es la gran pregunta»
- «Alguien me dijo pero Los Beatles son antimaterialistas Eso es un gran mito John y yo solíamos sentarnos literalmente y decir vamos a escribir una piscina»
- «Soy el peor en hechos acerca de mí o hechos sobre los Beatles»
- «No puedo prescindir de la homeopatía De hecho nunca me voy a ninguna parte sin remedios homeopáticos A menudo hago uso de ellos»
- «La animación no es sólo para los niños es también para los adultos que toman drogas»
- «Estoy vivo y bien y no preocupado por los rumores de mi muerte Pero si estuviera muerto yo sería el último en enterarse»
- «Los Beatles siempre fueron una gran banda Ni más ni menos»
- «Es hora de convertimos en un niño pequeño para construir un mejor tipo de futuro Qué te parece»
- «No me tomo en serio»
- «Mirando hacia atrás creo que siempre fui musical Mi padre era muy musical y creo que mi madre era musical»
- «No soy religioso pero soy muy espiritual»
- «Es hora de poner fin a la cruel masacre de ballenas y dejar solas a estas magníficas criaturas»
- «Los rumores de mi muerte han sido muy exagerados»
- «Soy un eterno optimista No importa cómo de dura se ponga la vida siempre hay una luz en algún lugar Puede que el cielo esté nublado pero con tan solo ver un poco de azul eso ya me hace seguir»
- «Odio la idea del éxito robándote tu vida privada»
- «Nada me complace más que entrar en una habitación y salir con una pieza de música»
- «No he practicado cómo ser un cantante sin un instrumento»
- «Definitivamente me fijaba en John Todos mirábamos a John Era el mayor y el líder era el más rápido y el más listo»
- «La reina Elizabeth II es como una madre para todo el que se le acerca»
- «Pero con los escritores no hay nada malo con la melancolía Es un color importante en la escritura»
- «No trabajo para ser ordinario»
- «La gente puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a los animales»
- «La animación no es sólo para los niños es también para los adultos que toman drogas»