Colas kilométricas en Lidl por la cafetera italiana con capacidad para 10 tazas más barata del mercado: cuesta menos de 10 euros

El café forma parte del día a día de mucha gente. No sólo por ese empujón de energía por la mañana, sino también porque suele aparecer en momentos más tranquilos, como una sobremesa o una reunión en casa con amigos o familia. Y en verano, cuando este tipo de planes se repiten más de lo habitual, tener una cafetera que permita preparar varias tazas de una sola vez se agradece. Sobre todo si no quieres estar pendiente de hacer café cada pocos minutos. Y justo ahí es donde entra la cafetera italiana que encontramos en Lidl.

Una cafetera que se distingue por ser bastante sencilla, sin demasiadas vueltas, pero con una capacidad que no es tan habitual en este tipo de modelos ya que con sólo una cafetera vas a poder hacer hasta 10 tazas de café y además con un sabor que si sabes elegir bien el café molido, será exquisito. Ahora que las cafeteras automáticas parecen copar el mercado, tener este tipo de cafera más tradicional y más básica puede solucionarte mucho la vida. No tienes que estar leyendo instrucciones, eligiendo botones o manchando más de la cuenta y todo además, por menos de diez euros.

Colas kilométricas en Lidl por la cafetera italiana con capacidad para 10 tazas

El modelo que ha lanzado Lidl sigue el diseño clásico de cafetera italiana. Es decir, el sistema de toda la vida, el de dos piezas, que funciona por presión y que no necesita electricidad. La diferencia está en su tamaño. Tiene una capacidad útil de 330 ml, lo que permite preparar hasta 9 tazas de café en una sola vez. Esto la convierte en una opción bastante práctica si en casa sois varios o si sueles tener visitas.

No hay misterio en su funcionamiento ni en su diseño. Es la típica cafetera que muchos han tenido en casa durante años, con un formato reconocible y fácil de usar desde el primer momento.

Cómo se utiliza sin complicarse

El uso no tiene misterio ya que como decimos, es la cafetera de siempre que funciona con agua en la base, café en el filtro, se enrosca y se pone al fuego. En unos minutos empieza a subir el café y ya está listo. No hay que tocar nada más ni estar pendiente de configuraciones.

Materiales y características

Si te fijas en cómo es la cafetera, no tiene mucho misterio. Es el modelo de siempre, hecho en aluminio, bastante ligera y con las piezas básicas que se quitan sin complicarse para limpiarla después. En cuanto al tamaño, no es de las pequeñas, pero tampoco molesta. Da para unas 9 tazas de café, que al final es lo que marca la diferencia, porque puedes hacerlo todo de una vez y olvidarte.

Luego está el tema del peso, que es poco, se maneja bien en el día a día y no resulta incómoda. Eso sí, hay un detalle que conviene tener en cuenta: no sirve para inducción, algo bastante habitual en este tipo de cafeteras.

Pensada para el día a día

Más allá de los números, lo que destaca es lo práctica que resulta. No necesita electricidad, no ocupa demasiado espacio y permite preparar café para varias personas de una sola vez. En verano, cuando las comidas se alargan o surgen planes improvisados, tener una cafetera así evita tener que repetir el proceso varias veces. Simplemente se prepara una tanda y listo. Además, el sabor que ofrece este tipo de cafetera sigue siendo uno de los motivos por los que mucha gente no cambia a otros sistemas más modernos.

Una opción pensada para quienes hacen café en cantidad

No todo el mundo necesita una cafetera de este tamaño, pero hay casos en los que se nota la diferencia. En casas donde son varios o donde es habitual preparar café después de comer, hacerlo en varias tandas puede resultar un poco incómodo. Con una capacidad como esta, se puede dejar el café listo de una sola vez y olvidarse de repetir el proceso. Es algo que se valora sobre todo cuando hay visitas o cuando el café forma parte de la rutina diaria.

Además, al ser un sistema tan sencillo, no requiere mantenimiento ni aprendizaje. Se usa, se limpia y se vuelve a usar sin más, lo que también influye a la hora de elegirla frente a otros modelos más complejos.

Un precio que marca la diferencia

Otro de los puntos clave de este producto es su precio. Lidl la ha puesto a la venta por 9,99 euros, lo que la convierte en una de las opciones más económicas dentro de su categoría. En un momento en el que muchas cafeteras apuestan por sistemas más complejos o cápsulas, este tipo de producto vuelve a lo básico: café rápido, sin complicaciones y a bajo coste. No tiene funciones extra ni tecnología añadida, pero cumple con lo que promete. Y eso, en muchos casos, es suficiente.