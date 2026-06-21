Una ‘muralla natural’ en Doñana frena la peligrosa avispa asiática sin un solo pesticida

Una pequeña asociación onubense ha dado con lo que muchas instituciones llevan años persiguiendo sin éxito: una forma barata, natural y sostenible de frenar el avance de una de las especies invasoras más temidas de Europa. La solución no nace de un laboratorio ni de un pesticida, sino del propio equilibrio de los ecosistemas de Doñana.

El hallazgo está revolucionando la lucha contra una amenaza que mantiene en jaque a media España y que ya forma parte del paisaje cotidiano de Galicia, el norte peninsular y zonas cada vez más amplias del territorio. Una sola fotografía, tomada en pleno vuelo, ha bastado para avalar la propuesta de forma indiscutible.

Detrás de esta ‘muralla natural’ está la Asociación EBF-Doñana, que hace unos meses diseñó un proyecto para proteger las colonias de anidamiento de dos modestos protagonistas. La idea era tan sencilla como ingeniosa: convertir a la propia fauna autóctona en la primera línea de defensa frente al invasor.

Aliados con plumas

Los abejarucos son las verdaderas estrellas de esta iniciativa. EBF-Doñana diseñó, desde su Santuario Animal de Chucena, en Huelva, un programa para que estas aves pudieran reproducirse con seguridad y convertirse en un auténtico ejército alado contra la velutina.

El resultado, según la asociación, sólo puede catalogarse como espectacular. Una imagen captada por Francisco Ramírez, un fotógrafo de naturaleza, muestra a un abejaruco devorando en pleno vuelo a una avispa asiática, la prueba visual de que el método funciona en el entorno real del parque.

Pero las aves no actúan solas. El proyecto incorpora un segundo aliado igual de eficaz aunque mucho más humilde: las ranas comunes, otro enemigo natural de estos insectos que ataca el problema desde un frente completamente distinto.

Desde el cielo y el agua

El proyecto Abejarucos Salvan Vidas propone la creación de tres colonias planificadas de anidamiento y la puesta en marcha de otros tantos humedales artificiales para la reproducción de los batracios. Dos elementos que combaten a la avispa desde el cielo y desde el agua.

En la primera de esas colonias, y en sólo unos meses, los abejarucos ya crían en el Santuario Animal de Chucena, coordinado por EBF-Doñana. Un logro que se ha traducido en cuatro nidos con éxito reproductivo, un hecho motivador para seguir creciendo en el esfuerzo.

La velutina, que parecía indestructible, se ha topado así con un enemigo que no esperaba en Doñana: bandadas de abejarucos multicolores y una multitud de ranas que evitan su proliferación de forma silenciosa.

Una tragedia en el origen

La iniciativa, sin embargo, nació de un episodio amargo. El colectivo femenino Mujeres por Doñana detectó la destrucción sistemática de dos enormes colonias de abejaruco, una en Hinojos y otra en Almonte, en pleno corazón del entorno protegido.

La rápida intervención del SEPRONA de la Guardia Civil impidió que aquel desastre siguiera arrasando el hábitat de un ave de plumas vistosas. Un pájaro admirado ya por los antiguos egipcios que hace sus nidos en el suelo o en terraplenes cuando emigra a España para reproducirse.

De aquella pérdida surgió la idea de proteger lo que quedaba y, de paso, ponerlo al servicio de un problema mayor. El proyecto será registrado en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y en la Diputación Provincial de Huelva.

El enemigo llegado de Asia

La Vespa velutina, originaria del sudeste asiático, llegó a Europa hace poco más de dos décadas y hoy es una de las especies invasoras más problemáticas de la península. Solo la Xunta acumula más de 114.000 nidos retirados desde 2020, una cifra que refleja su enorme capacidad para recolonizar el territorio.

Su impacto ecológico es demoledor: es una depredadora eficiente de abejas melíferas, capaces de capturar decenas al día, lo que golpea de lleno a la apicultura y, por extensión, a la polinización de cultivos y flora silvestre. Su voracidad genera un efecto en cascada que reduce la biodiversidad mucho más allá de las colmenas.

A su peligro ecológico se sumó el impacto social: la muerte de tres personas en Galicia en apenas dos semanas, en octubre de 2025, reactivó el temor en torno a esta especie. Conviene matizar, no obstante, que un reciente estudio de la Universidad de las Islas Baleares concluyó que la velutina no ha aumentado la mortalidad por picaduras en España, aunque los expertos insisten en mantener todas las precauciones.

Una propuesta que despierta interés

El proyecto onubense se presenta precisamente como una alternativa económica y práctica frente a un reto que ha llegado desde el remoto sudeste asiático. Sus impulsores confían en despertar el interés de las administraciones implicadas en una solución de bajo coste y baja huella.

El entusiasmo ya ha trascendido el ámbito local. El fotógrafo de naturaleza Francisco Ramírez, veterano malagueño especializado en aves y vida silvestre, contactó con EBF-Doñana tras conocer la iniciativa en los medios y aportó esas imágenes inéditas que han terminado de avalar la propuesta nacida en Huelva.

Son muchas las personas y organizaciones que solicitan más información y que muestran su deseo de acudir presencialmente cuando las actuaciones estén en marcha. Una ‘muralla natural’ que, sin pesticidas ni grandes presupuestos, podría convertirse en modelo para otros territorios golpeados por el avance imparable de la avispa asiática.