Jordi Martí, arquitecto, sobre el peligro de los toldos verdes que hay en los edificios: «Es como tener un radiador»

El arquitecto Jordi Martí ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado sobre los peligros de los clásicos toldos verdes que visten muchas fachadas de edificios en España. Este experto en la materia ha dejado claro que estos toldos «no funcionan bien» y que los estudios demuestran que «no protegen del calor». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los toldos verdes y su relación con el calor para poder ahorrar en la factura de la luz este verano.

Llega el verano y durante las próximas semanas los españoles tendremos que convivir con fuertes olas de calor propias de esta época del año. Ahora es el momento de seguir una serie de consejos para que el calor no desemboque en una factura exacerbada a final de mes por el uso continuo del aire acondicionado. Por ello, hay que seguir una serie de pasos, como habilitar una temperatura óptima de 23 ºC o evitar el impacto directo del sol con las ventanas de casa. Para ello son indispensables los clásicos toldos y, sobre este elemento clásico en casas de media España, un arquitecto ha lanzado un aviso.

Jordi Martí es el experto en la materia que ha publicado un vídeo en las redes sociales explicando los peligros de los toldos verdes que históricamente han vestido las fachadas de muchos edificios de este país. «Tu toldo podría ser mucho mejor, es cuestión de física», dice el titular de la publicación realizada en la que ha dejado claro que: «Si tienes un toldo como este, que sepas que no funciona bien».

Aviso sobre los toldos verdes y el calor

«Hay estudios que demuestran que no protege bien del calor», comienza diciendo en el vídeo en el que llega a comparar estos toldos verdes con un aparato de calefacción encendido justo en la puerta de entrada del aire caliente a tu casa, lo que puede elevar la temperatura de la vivienda y, por consiguiente, aumentar el gasto en luz a través de aparatos de aire acondicionado, ventiladores o los pingüinos que se han puesto tan de moda en los últimos años.

«Supongo que los toldos verdes son tan populares porque en las ciudades vivimos con la ilusión de ver algo verde», dice sobre este clásico de la arquitectura española. «Este toldo se calienta y es como tener un radiador delante de nuestra ventana. Es mucho mejor que no tener nada, pero no es ideal porque tenemos una zona especialmente caliente bajo el toldo y el calor va entrando», avisa sobre la mala relación de estos toldos con el impacto del sol.

«Los toldos funcionarían mucho mejor si fueran reflectantes por la parte superior», apunta según los estudios realizados por algunos expertos en la materia. «Una posible solución sería utilizar un material reflectante por la parte superior y absorbente por la parte inferior, lo que sería un toldo de doble capa», valora sobre la que sería la posible solución en lo que respecta a los toldos y el calor. Este experto en la materia finaliza con una reflexión: «De esta manera nuestra casa se calienta menos y ahorramos en aire acondicionado».