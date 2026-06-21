Adiós a viajar en avión como hasta ahora: la nueva norma de la UE sobre el equipaje de mano que lo cambia todo

Las aerolíneas podrán seguir cobrando por llevar equipaje de mano en la cabina, según ha validado el Parlamento Europeo Parlamento Europeo dentro de la reforma del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la UE. La nueva normativa establece que aerolíneas, intermediarios y plataformas de reserva deberán mostrar desde el inicio del proceso de compra el precio del billete incluyendo el equipaje de mano, con el objetivo de mejorar la transparencia y facilitar la comparación entre tarifas.

Al mismo tiempo, se contempla la posibilidad de que las compañías ofrezcan descuentos a quienes decidan viajar sin equipaje de mano, lo que en la práctica permite estructurar el precio de forma más flexible. También desaparece la conocida cláusula de «no show», una práctica que algunas aerolíneas aplican cuando un pasajero no utiliza el vuelo de ida de un billete ida y vuelta comprado de forma conjunta. En esos casos, la compañía podía cancelar automáticamente el vuelo de regreso o imponer cargos adicionales. Con la nueva normativa, una vez entre en vigor, las aerolíneas ya no podrán denegar el embarque en el trayecto de vuelta ni aplicar tasas extra.

La nueva norma de la UE sobre la maleta de mano

La Unión Europea permitirá a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano, pero les exigirá mayor transparencia en el precio de los billetes. Esta semana, el Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo sobre la reforma sobre los derechos de los pasajeros para «garantizar claridad y predicitibilidad para las aerolíneas». La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en rueda de prensa, ha asegurado que el objetivo es «hacer más fácil a los pasajeros defender sus derechos y pedir compensaciones».

«La gratuidad del equipaje de mano es un derecho reconocido para los pasajeros, tal y como han defendido decenas de sentencias de los tribunales en España, y tal y como señaló una sentencia del TJUE, en la que de basó el Ministerio de Consumo para sancionar a cinco aerolíneas lowcost por, entre otras infracciones, cobrar a los pasajeros por este equipaje», apunta el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy.

En este contexto, los pasajeros podrán llevar, sin coste adicional, un pequeño artículo personal, como un bolso o una mochila. Además, el precio del billete deberá incluir la maleta de mano, con el objetivo de aumentar la transparencia y permitir que los viajeros comparen mejor los precios entre aerolíneas antes de reservar. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) sostiene que la maleta de mano es un servicio que no todos los pasajeros necesitan, por lo que obligar a incluirla en la tarifa va en contra de la normativa comunitaria.

Compensación por retraso

Por otro lado, los pasajeros tendrán derecho a una compensación cuando un vuelo sufra un retraso de más de tres horas, con importes que oscilarán entre 250 y 600 euros en función de la distancia del trayecto. También se contempla indemnización si la cancelación del vuelo se comunica con menos de 14 días de antelación.

El Parlamento Europeo ha logrado mantener este criterio, frente a la propuesta de algunos Estados miembros de ampliar el umbral a cuatro horas y reducir las cuantías de compensación. Además, las aerolíneas estarán obligadas a informar a los pasajeros en un plazo máximo de 96 horas tras el aterrizaje si tienen derecho a recibir indemnización, y deberán hacerlo de forma clara.

El Ministerio de Consumo criticó que el acuerdo no actualiza las cantidades de compensación, que permanecen prácticamente sin cambios desde hace dos décadas.

En cuanto a la atención durante las esperas, la normativa establece que los pasajeros deberán recibir un tentempié cada dos horas, una comida tras tres horas y comidas adicionales cada cinco horas (hasta un máximo de tres al día), además de acceso a internet y dos llamadas telefónicas. Si la espera implica pasar la noche fuera, la aerolínea deberá cubrir el alojamiento en hotel y el transporte entre el aeropuerto y el alojamiento.

Entrada en vigor

La Comisión Europea ya había planteado en 2013 una reforma del reglamento vigente de derechos de los pasajeros aéreos Reglamento (CE) 261/2004, al considerar que el texto original contenía «lagunas, interpretaciones dispares y dificultades en su aplicación uniforme», según un informe elaborado por PwC. El Parlamento Europeo Parlamento Europeo emitió en 2024 una primera posición sobre la propuesta, pero el proceso se bloqueó en el Consejo de la Unión Europea Consejo de la Unión Europea, donde las negociaciones se alargaron durante años debido a las diferencias entre Estados miembros.

Finalmente, en junio de 2025, los ministros de Transportes de la UE alcanzaron un acuerdo político que permitió desbloquear la reforma tras trece años de estancamiento. Ahora, la reforma aún debe completar los últimos trámites institucionales antes de entrar en vigor de forma definitiva. Una vez publicada oficialmente, los Estados miembros de la Unión Europea dispondrán de un plazo aproximado de doce meses para adaptar sus normativas internas y sus sistemas de aplicación a las nuevas disposiciones.