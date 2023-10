Las ventanas de los aviones nunca son cuadradas y hay una razón

¿Alguna vez te has preguntado por qué las ventanas de los aviones no son cuadradas sino redondas u ovaladas? Puede parecer que se trata de una simple cuestión estética, pero en realidad la forma de las ventana de los aviones tiene que ver con el adecuado funcionamiento y la seguridad de la aeronave. Por lo tanto, esta elección no es casualidad, y la historia se remonta a mediados del siglo XX.

Así son las ventanas de los aviones

Las ventanas de las primeras aeronaves eran rectangulares o cuadradas. Sin embargo, presentaban un gran problema, y es que eran un punto débil en la estructura. En la década de los años 50 sucedieron dos accidentes aéreos que se cobraron la vida de decenas de personas, los cuales pusieron el foco sobre la forma de las ventanas.

La aeronaves se «desintegraron» en el aire, y las investigaciones posteriores revelaron que los ángulos y los bordes afilados de las ventanas eran una gran debilidad, ya que eran incapaces de resistir la presión del aire en altitudes elevadas.

Fue entonces cuando se tomó la decisión de cambiar la forma de las ventanas y diseñarlas redondas u ovaladas. Son muchísimo más resistentes que las cuadradas o rectangulares porque permiten que la presión se distribuya de forma uniforme en toda la superficie de la ventana.

Cuando las ventanas son redondas u ovaladas, no hay ángulos ni esquinas afiladas que representen puntos de tensión, así que pueden soportar mejor la presión del vuelo sin riesgo de descompresión explosiva o ruptura. Además, las ventanas modernas cuentan con varios revestimientos y capas de vidrio que ofrecen un entorno mucho más cómodo a los pasajeros.

¿Cuál es el sitio más sucio?

Seguro que también te has preguntado alguna vez cuál es el sitio más sucio de un avión. Pues bien, una azafata lo ha revelado en redes sociales. «¿Sabías que los bolsillos de los respaldos de los asientos son la superficie más sucia del avión? Están más sucias que los lavabos, están más sucias que los cojines de los asientos y están más sucias que las bandejas», explica.

Una revelación que ha sorprendido a todos los usuarios que, a juzgar por los comentarios, creían que era el inodoro. Y es que estos bolsillos no suelen limpiarse a no ser que alguien haya tirado algún resto de comida o haya algo que llame la atención a simple vista. ¡No dejes ahí nada en tu próximo vuelo!