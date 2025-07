Adiós a viajar en avión como hasta ahora: el cambio en Ryanair que te afecta

Viajar en verano puede ser una experiencia maravillosa… o convertirse en un verdadero dolor de cabeza. El calor, las aglomeraciones en aeropuertos y la eterna duda sobre qué meter en la maleta hacen que preparar un viaje deje de ser un plan emocionante para transformarse en una pesadilla . Uno de los grandes retos para muchos viajeros es hacer la maleta perfecta, ligera y dentro de los límites que permiten las aerolíneas, especialmente cuando se vuela con compañías como Ryanair.

Durante años, millones de pasajeros han aprendido a base de prueba y error cuáles son las dimensiones exactas del equipaje permitido sin coste adicional. Pero ahora hay novedades importantes. Ryanair ha anunciado un cambio en sus normas de equipaje de mano gratuito, y aunque a simple vista puede parecer un ajuste menor, lo cierto es que afectará a miles de viajeros este verano. Te explicamos qué cambia exactamente, por qué se ha tomado esta decisión y cómo te beneficia si vas a volar próximamente con esta compañía.

Nuevas normas de Ryanair

Viajar sólo con una mochila o maleta pequeña se ha convertido en un auténtico arte para quienes quieren evitar pagar por el equipaje facturado o incluso por llevar un segundo bulto en cabina. En este contexto, cada centímetro cuenta y cada decisión sobre qué llevar puede marcar la diferencia entre subir al avión sin problemas o tener que abrir la maleta en plena puerta de embarque.

Los viajeros frecuentes lo saben bien: hay que planificar con detalle, doblar la ropa con precisión quirúrgica y, en muchos casos, sacrificar cosas importantes por falta de espacio. Sin embargo, con el reciente anuncio de Ryanair, puede que las cosas se relajen un poco, ya que la aerolínea ha modificado las dimensiones permitidas para el equipaje de mano gratuito.

Qué cambia exactamente: medidas del equipaje gratuito

Hasta ahora, las medidas máximas permitidas por Ryanair para llevar una mochila o bolsa en cabina sin coste eran de 40 x 20 x 25 centímetros. Con la nueva política, la compañía permite subir a bordo una bulto de 40 x 30 x 20 centímetros, lo que representa un aumento en volumen de unos 2.000 cm³.

Este cambio no afecta a las maletas de cabina de 10 kilos (que siguen estando sujetas a pago, salvo que el pasajero haya contratado embarque prioritario), pero sí favorece a quienes viajan con lo justo y buscan evitar cualquier tipo de sobrecargo. Es decir, quienes consiguen organizar todo en una sola mochila o bolso, ahora tendrán un poco más de espacio.

Esta modificación no surge de forma aislada. Desde hace tiempo, la Unión Europea ha manifestado su intención de homogeneizar la normativa sobre el equipaje de mano gratuito, exigiendo a las aerolíneas que permitan al menos un bulto pequeño en cabina sin coste extra. Aunque aún no existe una legislación vinculante, la presión desde Bruselas va en aumento, y algunas compañías ya han empezado a adaptarse.

¿Cuándo entra en vigor este cambio?

Aunque Ryanair ha confirmado que el ajuste se aplicará «en las próximas semanas», todavía no ha especificado una fecha exacta. La razón principal tiene que ver con la actualización de los medidores físicos que se encuentran en los aeropuertos y que utilizan los empleados para verificar que las maletas y mochilas cumplen con las medidas estipuladas. Hasta que esas estructuras no se modifiquen, la compañía no puede aplicar oficialmente el cambio.

Qué se mantiene igual en la política de equipaje

Es importante recordar que este cambio solo afecta al bulto gratuito permitido en cabina. El resto de la política de Ryanair no sufre modificaciones:

La maleta de cabina de 10 kg sigue estando disponible solo si se ha pagado el servicio de Embarque Prioritario.

Si no se contrata este extra, no se puede llevar una segunda pieza, aunque quepa dentro del avión.

El equipaje facturado (20 kg o más) continúa siendo de pago adicional y se debe gestionar con antelación.

Si te excedes en medidas o peso, puedes enfrentarte a recargos importantes en el momento del embarque.

Aunque por ahora sólo Ryanair ha hecho pública esta modificación , es posible que otras aerolíneas sigan su ejemplo en los próximos meses. La presión regulatoria europea va en aumento, y todo apunta a que el equipaje de mano gratuito básico se convertirá en un derecho mínimo del viajero.

Este cambio en las medidas del equipaje de mano gratuito de Ryanair puede parecer menor, pero representa una mejora real. Aunque el cambio aún no está plenamente implementado, es un paso en la dirección correcta y una señal de que las aerolíneas comienzan a adaptarse a las demandas de los viajeros y a la presión regulatoria europea. Para los pasajeros frecuentes, cualquier centímetro cuenta, y ésta pequeña ampliación puede traducirse en una experiencia más cómoda y menos estresante. Eso sí, hasta que el cambio sea oficial, lo más prudente sigue siendo respetar las medidas anteriores para evitar sorpresas en la puerta de embarque.