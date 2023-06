Las cosas más raras que hacen los españoles en los aviones según una azafata: “No lo he visto en otro país”

A lo largo de su carrera profesional, las azafatas de vuelo viven multitud de anécdotas, muchas derivadas de la mala educación de los pasajeros. Claro que también las hay divertidas, y ahora Ainoa Serrano, que trabaja como azafata de vuelo desde hace dos meses, ha compartido un vídeo en TikTok contando cuáles son las cosas más raras que hacen los españoles en los aviones. «Os juro que jamás lo he visto en ningún otro país», asegura.

Uno de los comportamientos que más le llaman la atención es la práctica de aplaudir cuando se aterriza. Ainoa explica que esto es algo que únicamente hacen los españoles, pero que «no tiene ningún sentido».

Además, señala que “los españoles, en comparación, por lo menos con ingleses, escoceses y tal, no consumimos dentro del avión, no pedimos nada a no ser que sea agua o, como mucho, un café”. Y añade: “Los ingleses y gente de otras nacionalidades se pasan el vuelo bebiendo. Si el vuelo es tarde siempre se piden algo para cenar, o si es a mediodía, para comer”.

Pero no todo es gracioso y divertido. La azafata de vuelo también comenta que los españoles “nos quejamos por todo, ya que la cultura de la queja en España es algo increíblemente cierto y masivo dentro del país”. Y argumenta: “Si hay un minuto de retraso en el despeje ya se quejan, si el café está muy caliente se quejan, si está muy frío también se quejan”.

Y, por último, destaca que “hablamos con condescendencia” e “increíblemente fuerte”. Por último, aclara que estas actitudes de los españoles en los aviones no son “ni mejor ni peor que otros países”.

Las cosas que más molestan a las azafatas

Varias azafatas de vuelo, entrevistadas por ‘Business Insider’, explican cuáles son las cosas que más les molestan de los pasajeros. Una de ellas es cuando van a servir la comida y la bebida y están con los auriculares puestos, lo que les obliga a repetir las cosas varias veces.

También hay quienes ignoran por completo la luz del cinturón de seguridad. La cosa empeora cuando es un niño el que está dando vueltas por el avión simplemente porque sus padres no le están prestando atención.

Algunos pasajeros utilizan el botón de llamada sin ningún motivo. «Estás realizando otras tareas y no se dan cuenta de que ya has hablado con ellos acerca de las veces que le han dado al botón sin tener una razón importante», comentan.