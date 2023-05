La oferta de trabajo soñada: hasta 100 euros la hora por ver vídeos en TikTok

El mundo de las redes sociales se ha convertido en un mercado muy competitivo y en el que cada vez hay más oportunidades laborales. Es el caso de una oferta de trabajo de una agencia que ofrece hasta 100 euros la hora por ver vídeos de TikTok. Te contamos todos los detalles.

Dentro de este tipo de plataformas existen dos tipos de personas, pudiendo ser espectador o un creador de contenido profesional, algo que muchos han conseguido que sea su profesión. Pero no es la única forma de trabajar en esta red, ya que hay nuevas oportunidades.

Además de los conocidos influencers, hay otro tipo de profesiones que son necesarias para empresas que buscan crecer y hacer negocio en la red. Es el caso de una empresa que busca gente para especializarse encontrar perfiles y entender el funcionamiento el temido algoritmo de TikTok, el que decide qué vídeos vemos cuando nos conectamos.

Una agencia de marketing está reclutando a cazadores de tendencias en la red de vídeos, un trabajo que, para que todos lo entendamos, se trata de buscar contenidos que puedan viralizarse. Literalmente, el trabajo consiste en ver vídeos, pero no acaba ahí su función, ya que los seleccionados tendrán que saber encontrar «tendencias emergentes» y podrá llevar hasta 10 horas viendo vídeos.

Para poder optar a este trabajo solo es necesario ser mayor de 18 años y tener una cuenta de TikTok, que será la que tengas que utilizar para entrenar al algoritmo. Los seleccionados solo podrán acumular un máximo de 1.000 euros, importe que ganarán tras haber acumulado 10 horas visualizando vídeos.

The Ubiquitous TikTok Watching Job 2.0 is open to applications for another two weeks! 👀

Click through the thread to read the details and apply at the link below. 👇https://t.co/GE1VAizNCq pic.twitter.com/j8RV55pRo8

