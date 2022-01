TikTok es una red social que está atrapando a mucha gente, entre ellos famosos que se apuntan a los retos y bailes más virales. Algunos le dan otro uso, como Pastora Soler, quien últimamente ve como su contenido en la plataforma obtiene cada vez más visualizaciones. Poco a poco ha ido descubriendo qué tipo de contenido se ajusta más a su perfil para llegar más a su público.

La cantante cuenta con más 121.000 seguidores y publica videos con amigos o familiares bailando, pero también lo utiliza para dar información de programas en donde participa como, por ejemplo, cuando desveló su identidad en ‘Mask Singer’ o cuando María Peláe la tuvo que imitar recientemente en ‘Tu cara me suena’. Así mismo, el lanzamiento de canciones también lo anuncia.

No obstante, el doblaje es uno de los diversos challenges que hay en TikTok y la sevillana ha decidido unirse a ellos recientemente. Como hemos podido comprobar, no se le da nada mal eso de imitar a alguien moviendo los labios para que parezca que quien habla sea ella. El último que ha subido se ha vuelto viral entre sus seguidores y es que ya supera las 760.000 visitas, convirtiéndose así en su vídeo con más reproducciones.

¿Por qué ha ocurrido esto? El personaje que ha escogido para imitar no es otro que Dakota, la exconcursante de Supervivientes. Pastora Soler ha sacado su vena más gamberra para imitar a la chica en una de las escenas de su paso por ‘Hermano Mayor’. La escena en concreto es cuando quiere irse de fiesta y su madre se lo prohíbe, pero ella le responde: «Me cambio y me piro». ¿Estaremos frente a una nueva estrella del TikTok? Con este subidón que le han dado no descartamos que la artista decida seguir por este camino e imitar a más personajes público. ¡Estad atentos a sus redes!