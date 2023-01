¡Rosalía está imparable! La intérprete de La fama se consagró el pasado año como la artista española más escuchada a nivel global tras haber protagonizado un 2022 completamente brillante en su carrera musical. El lanzamiento de Motomami ha supuesto un antes y un después en su vida, sumando un hito tras otro a su ya larga lista.

Ahora, y lejos de quedarse de brazos cruzados, la cantante de 30 años ha acudido a su cuenta oficial de Tik Tok para revelar a sus seguidores que este 2023 también se presenta cargadito de temazos. El estreno de un nuevo proyecto musical con el que promete no decepcionar a nadie y del que ya ha compartido un pequeño adelanto.

Soy el único que está puto flipando después de esto????!!! Menudo TEMAZO pic.twitter.com/vQXX0j0gNb — ANGELS (@rosalia_angels) January 5, 2023

A través de un video en el que aparece acompañada de su pareja, Rauw Alejandro, la catalana ha entonado los primeros versos de Lie Like You Love Me. Una canción que, por lo que parece, podría presentarse como un sencillo únicamente en inglés.

Recordemos que no es la primera vez que Rosalía se anima a cambiar de idioma, pues ya lo hizo con sencillos como Barefoot in the park. Eso sí, este adelanto tan solo ha durado unos pocos minutos en su cuenta de Tik Tok, ya que al rato la cantante había eliminado el video. Fue entonces cuando volvió a publicar un nuevo trozo del tema, aún más breve, para volver a eliminarlo.

Pero, con unos seguidores tan veloces como los de Rosalía, de nada ha servido el borrar el contenido de su cuenta. El adelanto de Lie Like You Love Me y se ha extendido por las redes sociales como la pólvora y el hype entre el público no puede ser mayor. Un lanzamiento del que pocos son los detalles que se conocen, pero que promete sonar mucho este año.