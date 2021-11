Rosalía lo ha vuelto a hacer. La artista catalana acaba de lanzar ‘La fama’, el primer adelanto de su próximo álbum de estudio. Se trata de una colaboración con The Weeknd, que como era de esperar, ha revolucionado el panorama musical internacional.

Fue hace unas semanas cuando la artista catalana hizo saltar todas las alarmas, al publicar un vídeo en su cuenta de Tik Tok, en el que entonaba una canción nunca escuchada antes. “Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad”, se podía escuchar en aquel vídeo que la propia Rosalía publicó.

Unos días después, la artista catalana y el artista canadiense anunciaron su nueva colaboración. De esta forma, ambos han vuelto a unir sus voces en una misma canción, después del éxito del remix de ‘Blinding lights’.

‘La Fama’ se ha publicado junto a un espectacular videoclip, en el que Rosalía y The Weeknd se meten en el papel de unos ——–. Un vídeoclip que ha entrado en las tendencias de Youtube tan solo unos instantes después de su publicación este mismo jueves.

Por otra parte, otro de los aspectos que más ha sorprendido de esta colaboración, es el hecho de que The Weeknd cante en español. No es la primera vez que el artista canadiense se atreve con este idioma, pues en el remix de ‘Hawai’ junto a Maluma, ya demostró que no se le daba nada mal cantar en español.

No cabe duda de que ambos artistas se encuentran en uno de los mejores momentos de sus respectivas carreras. Y la prueba de ello son las cifras que acumulan con sus canciones, unas cifras que se multiplican si se trata de una canción conjunta. ¡No esperes más y escucha ya ‘La Fama’!.