Hace unas semanas, Rosalía hacía sonar todas las alarmas al cantar en un video de su cuenta de TikTok unos versos que, por aquel entonces, no habían sido escuchados antes. “Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad”, entonaba la artista. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que ese inocente video fuese una pequeña pista a su nueva colaboración musical.

Un nuevo tema que oficialmente ha presentado bajo el nombre de ‘La fama’ y que se convierte en un nuevo adelanto de su próximo proyecto discográfico, ‘Motomami’. Pero, el caos no solo se desató por ese motivo. Y es que, tal y como han desvelado ambos artistas, se trata de una colaboración con el mismísimo The Weeknd.

El anuncio del estreno de ‘La fama’ ha venido acompañado de un pequeño teaser del videoclip del tema. Un audiovisual donde deja claro que se trata de una bachata y que, para sorpresa de todos, The Weeknd aparecerá cantando en español. Además, se trata de un lanzamiento inminente, ya que verá la luz el próximo 11 de noviembre.

Eso sí, cabe recordar que no es la primera vez que ambos unen fuerzas en una colaboración musical. Hace unos meses el artista canadiense sorprendió a todos con el lanzamiento del remix de una de sus canciones más exitosas, ‘Blinding Lights’, un tema para el que eligió a Rosalía como su colaboración estrella. Un sencillo cuyo resultado demostró la increíble conexión que tiene la combinación de sus respectivas voces.

Como no podía ser de otra forma, el anunció del lanzamiento de ‘La fama’ ha causado revuelo en las redes sociales, convirtiendo a Rosalía y The Weeknd en tendencia en cuestión de minutos. Por ahora poco más se sabe al respecto, pero lo que está claro es que este nuevo sencillo de la catalana y el canadiense promete no decepcionar a nadie. ¡La cuenta atrás ha comenzado!