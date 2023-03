‘First Dates’: Marina deja en shock a su cita al mostrarle su video viral en Tik Tok

First Dates regresó a Cuatro una noche más con una nueva entrega. En esta ocasión, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Y dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Marina y Miguel Ángel.

Marina llegó al restaurante definiéndose a sí misma como una persona “muy pesada” y que la gente que la conoce le suelen decir que es “muy pegajosa”. La joven confesó que en el pasado tuvo una relación bastante tóxica y que le cuesta conocer a chicos, debido a que solo se le acercan chicos de la noche.

En la entrada del restaurante del programa, Marina conoció a Miguel Ángel, un joven de 23 años que se quedó prendado de ella nada más verla. Ambos comenzaron la cena de lo más cómplices e incluso hubo tiempo para las risas.

Marina muestra a Miguel Ángel su vídeo viral en TikTok y este alucina: “Lo he visto 600 veces, eres famosa”#FirstDates6Mhttps://t.co/AKU3v7bXRZ — First Dates (@firstdates_tv) March 6, 2023

Durante la cena, ella quiso enseñar a su cita un vídeo que compartió en su propia cuenta de Tik Tok el verano pasado y que se hizo muy viral. La joven lo grabó durante sus vacaciones en Gibraltar, cuando fue atacada por uno de los monos que habitan sus calles.

Al enseñarle el vídeo, él se quedó de lo más sorprendido: “¿Eres tú?, he visto tu vídeo 600 veces (..) Me he quedado flipando porque es un vídeo que me sale mucho y que me hace bastante gracia”, declaraba el joven entre risas.

“A mí me ha llegado a parar gente por la calle para preguntarme si era la del mono”, decía ella sin poder evitar reírse. “Estoy cenando con una famosa, con la Niña del mono”, añadía Miguel Ángel derrochando complicidad con su cita.