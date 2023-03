‘First Dates’: Lola, arrepentida de dar una segunda cita a Ismael

First Dates regresó a Cuatro una noche más con una nueva entrega. Y una vez más, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, los que más llamaron la atención fueron Lola e Ismael.

Lola llegó al restaurante del programa muy segura de sí misma. “Soy del montón, pero del montón bueno… Me los camelo por la labia”, aseguró la joven. Por su parte, Ismael se definió como “un Grey pobre, no tengo helicóptero, pero me gusta disfrutar”.

Tras la primera impresión, ambos pasaron al comedor, donde Ismael le contó a Lola que él antes era mucho de salir, pero que últimamente disfrutaba más de una comida familiar o con amigos. Por su parte, ella le contó que se encontraba en un momento en el que salía a darlo todo.

Lola quiso saber cómo se definía su cita y él se definió como «tímido, espontáneo y muy familiar”. Ella le dijo que también era una persona muy familiar, pero que tenía mucho carácter y era muy intensa, de hecho, confesó ante las cámaras que “me considero mucha mujer para este chico”.

Al pagar la cuenta de la cena, ella le ha dicho que tenía el dinero en el bolso, pero Ismael se ofreció a invitarla. En ese momento, ella le dijo que pagaría la siguiente y el soltero pensó que eso significaba que iba a haber una próxima cita fuera del programa.

Sin embargo, en la decisión final, Lola se arrepintió de lo que había dicho y le confesó que no quería tener más citas con él porque le había faltado la chispa, ofreciéndose su parte de la cena “te hago un Bizum con lo de la comida”, pero Ismael le dijo que no hacía falta antes de despedirse y abandonar el restaurante por separado.