Los 10 colores de uñas para los pies que serán tendencia este verano 2026: de más clásicos a más modernos

Las uñas de los pies cobran vida a medida que llega el verano, este 2026 podremos empezar a pensar desde los clásicos hasta los más modernos. Tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Unos pies bonitos y cuidados pueden convertirse en el mejor aliado de una situación del todo inesperada.

Los pies después de estar atrapados durante todo el invierno vuelven a cobrar vida y lo hacen de una forma diferente. Es hora de poner en práctica determinados elementos que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de elementos que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Lucir pies y sandalias es posible, pero siempre que tengamos en cuenta que tocará cuidar este tipo de detalles de una manera diferente. Unas uñas bonitas son posible con estas tendencias de verano.

De los más modernos hasta los clásicos

El color clásico de las uñas en verano sigue siendo ese rojo que nos dará unos pies de lo más llamativos. En colores de uñas de pies no solemos tener miedo a arriesgarnos, aunque son menos visibles, estaremos ante un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Tendremos que empezar a descubrir la esencia de un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar de una forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que podría empezar a pensar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Un color llamativo en los pies nos ayudará a embellecer un elemento que estará visible en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Podremos conseguir un destacado cambio que puede ser fundamental en estos días en los que nos cuidamos un poco más.

Los más modernos hasta lo más clásicos, todo es posible con unos pies cuidados que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Estos colores de uñas serán tendencia este verano

Como cada verano las uñas de los pies vuelven a cobrar protagonismo en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Una realidad que puede darnos alguna que otra sorpresa, no temas arriesgar, vas a poder descubrir lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de The Manicurist nos dan algunos detalles que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca con algunas novedades que serán esenciales:

Los pops ácidos.Olvida los colores discretos, ¡da paso a la audacia! La temporada de verano es perfecta para atreverse con hermosos colores brillantes. Entre puestas de sol y cócteles en la terraza, los tonos vivos se imponen. Para darle un toque picante a tus pedicuras veraniegas, nada mejor que Spicy, un pintauñas rojo con matices rosados, vibrante y sensual, que late al ritmo sincopado del verano. Este pintauñas rosa eléctrico que coquetea con el azul es Neon Pink. Un color audaz que destaca y que adoptamos encantados para tomar el sol con los pies en la arena.

¡Los pintauñas naranjas son los protagonistas este verano 2026! Así que sucumbe a Tangerine, un naranja claro neón, 100% buen rollo, 100% tendencia. Un tono vitaminado que despierta tus uñas de los pies.

Los irisados. Siguiendo la tendencia Glazed nails, los colores de pintauñas irisados son más que nunca un must-have este verano, para iluminar tus manos y tus pies. ¿Quieres reflejos acuáticos? Opta por Mermaid, un pintauñas transparente salpicado de purpurina holográfica que viste tus pies con un adorno de escamas luminosas para hacer brillar junto al agua. Para captar los rayos del sol con elegancia y glamour, puedes contar con Solar, un pintauñas blanco nacarado, salpicado de reflejos dorados. Aporta un brillo sin igual y embellece todos los tonos de piel con clase.

Ambiente tropical con Groove, un pintauñas verde nacarado que debes descubrir urgentemente. Un color singular y refinado que encantará a los amantes de los efectos sutiles y con estilo, incluso en vacaciones.

Dale vida a tus pedicuras de verano con los reflejos irisados de Mermaid, Solar y Groove. Pink & Red Fest. Los pintauñas rosas y rojos son imprescindibles en las pedicuras de verano que se reinventan cada año. Aquí están nuestros favoritos para el verano 2026: Bloom es un rosa neón brillante con matices azules que se muestra con carácter. Imposible de ignorar, perfecto para causar sensación en la arena o en la pista de baile. Cuando dudas entre rosa y rojo, Péonie es el compromiso perfecto. Este rosa frambuesa chic y altamente deseable, es un rojo que no se atreve a admitirlo. Otro color de pintauñas que está en las tendencias de uñas del verano: Lava, un rojo con reflejos anaranjados, todo fuego, toda llama, que sube inmediatamente la temperatura un grado. Un color fabuloso en pieles morenas y tonos con matices cálidos.

El verano será hot & glam con Bloom, Lava y Péonie en tus pies.

Las naturales. Para una pedicura minimalista con sobriedad asumida, apuesta por el chic discreto de los pintauñas blancos y nude. Milky White es ese pintauñas blanco translúcido, delicadamente lechoso, que deposita un velo sedoso inmaculado sobre tus bonitos pies bronceados. ¡A ti las pedi-Milky nails! Neutro y delicado, Beige es un pintauñas nude transparente que combina con todos tus looks de verano, desde el conjunto de lino blanco hasta el denim pasando por los estampados coloridos.