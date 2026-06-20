El Málaga vuelve al lugar del que nunca se debió ir. El Málaga vuelve al sitio que le corresponde por historia, afición, ciudad y pasión. ¡El Málaga vuelve a Primera División! Ocho años después de su descenso, y tras un paso breve por Primera RFEF, el Málaga regresa a la élite del fútbol español. El conjunto de Funes, hombre milagro ya en la capital de la Costa del Sol, ganó al Almería por 1-2 en los Juegos del Mediterráneo y provocó el delirio en la sexta ciudad de España. ¡El Málaga está de vuelta!

De la mano de Chupe y Larrubia, dos jugones que han liderado a un Málaga que rima con milagro, el conjunto blanquiazul asciende a Primera División tras una segunda vuelta espectacular. Realmente, desde que llegó Juan Funes al banquillo, al que subieron desde el filial y ha firmado un ascenso espectacular.

En la eliminatoria final de los playoffs de ascenso, el Málaga superó al Almería con una última media hora vibrante. Al doble derbi andaluz a ida y vuelta, que empezó con retraso por el vergonzoso ataque al autobús de los visitantes, le sobró el encuentro en La Rosaleda y una hora en Almería. Mereció la pena tragarse todo eso para ver la última media hora. Qué final de eliminatoria.

En el 65′, y tras fallar dos ocasiones claras en el inicio del encuentro, el goleador Chupe puso patas arriba el ascenso. Su nombre es Carlos Ruiz Rubio, su apodo es Chupe y su profesión es goleador. 25 tantos en la temporada de un chaval de la cantera, figura indiscutible junto a Sergio Arribas de esta Segunda División. Este Málaga es un equipo de chavales, de cantera, una plantilla que sabe lo que es el Málaga y la ciudad que la apoya detrás.

Con 0-1, y el Almería desquiciado, el otro gran jugador del Málaga, David Larrubia, se encargó de que el Málaga se fuera a Primera con otro gran tanto. Los de Funes rompieron a los de Rubí, el entrenador incapaz de ascender al Almería a pesar de los equipazos que le ponen. Y ahí sigue el catalán, cobrando mucho y manteniendo a los indálicos en Segunda. Un desastre total.

A este Almería ya lo conocemos todos. Sólo cuando se ve contra las cuerdas, cuando le han dado golpes, es cuando reacciona. Así fue otra vez más. Con 0-2 se lanzó al ataque sin orden, pero le llegó el corazón. Marcó el eterno Baptistao, apretó el resultado y se dedicó a atacar como lo que era, el final de todo. Ocasión tras ocasión, sin éxito. El último cuarto de hora en Almería fue precioso, un canto al fútbol de ataque y emoción. Y de locura, porque en el tiempo de descuento hubo una tangana vergonzosa en la que Thalys, jugador del Almería, pegó un puñetazo y dejó a su equipo con diez en pleno arreón.

Pero a los rojiblancos no les dio. Despertaron tarde. Y eso que les valía el empate, pero es el Málaga el que regresa a Segunda División. Lo hace ocho años después, un periodo de tiempo en el que se vivieron muchas penurias y un breve paso por Primera RFEF (el fútbol no profesional), del que salieron en 2024 con el milagro de Tarragona.

Pero ya están aquí, donde les corresponde, donde debe estar un club como el Málaga y una ciudad como Málaga. Vuelven a Primera con un sufrimiento extremo, como mejor saben las cosas. Fiesta grande en una ciudad que vive por el fútbol, de las más apasionadas de España y también muy de su equipo, un Málaga que vuelve a Primera. El fútbol español merecía tener al Málaga en 1ª.