El truco de maquillaje que consigue que los ojos marrones parezcan más verdes: todo está en este color de sombra

Si tienes los ojos marrones y alguna vez has pensado que te gustaría sacar a la luz esos pequeños matices verdes o avellana que a veces aparecen con la luz, existe un truco de maquillaje muy sencillo que puede cambiar por completo tu mirada. Y no, la clave no está en utilizar sombras verdes. El secreto está en un tono inesperado: el burdeos. Aunque durante años hemos asociado los ojos marrones con sombras doradas, bronce o tierra, los maquilladores saben que los contrastes son una de las herramientas más poderosas para transformar una mirada. Los tonos rojizos, ciruela, vino y burdeos crean un efecto óptico que hace que los pigmentos verdes escondidos en los ojos marrones destaquen mucho más, consiguiendo una mirada más intensa, profunda y con un punto misterioso.

¿Por qué el burdeos hace que los ojos marrones parezcan más verdes?

La respuesta está en la teoría del color. Los tonos rojizos se encuentran en el lado opuesto del verde dentro del círculo cromático, por lo que generan un contraste que potencia cualquier matiz verdoso del iris. Es el mismo motivo por el que muchas personas con ojos verdes utilizan sombras ciruela o burdeos para hacer que su color natural parezca todavía más vibrante.

En los ojos marrones, este efecto es especialmente bonito porque el iris suele tener diferentes capas de color: marrones cálidos, reflejos miel, pequeños destellos oliva o incluso tonos verdes que no siempre se perciben a simple vista. Una sombra burdeos bien aplicada puede hacer que todos esos matices aparezcan de repente.

La sombra que cambia la mirada sin complicarse

El truco no consiste en cubrir todo el párpado con un color intenso y dramático. De hecho, una de las formas más favorecedoras de llevar esta tendencia es aplicando una sombra burdeos difuminada en la cuenca del ojo y combinándola con tonos neutros.

Para un maquillaje de día, basta con un toque de burdeos suave mezclado con marrones cálidos. Para la noche, puedes intensificar el efecto con una sombra vino más pigmentada, un acabado metalizado o incluso un delineado en tonos ciruela. Otro detalle que marca la diferencia es la zona del lagrimal: un pequeño punto de luz en tonos champagne o dorados ayuda a abrir la mirada y hace que el contraste con el burdeos sea todavía más bonito.

El maquillaje de ojos marrones que más favorece

Los ojos marrones tienen una ventaja enorme: admiten prácticamente todos los colores. Pero si buscas ese efecto de mirada diferente, más luminosa y con profundidad, los tonos burdeos son una apuesta segura. Además, es un color muy versátil. Puede ser elegante y sofisticado con un acabado mate, más sensual con un efecto ahumado o moderno combinado con texturas brillantes. Es una de esas tendencias que parece complicada pero que, en realidad, funciona con pequeños gestos.

Para conseguir una mirada más intensa y potenciar esos reflejos verdosos que pueden esconder los ojos marrones, no hace falta llenar el neceser de productos. La clave está en elegir bien las texturas y los tonos: una sombra que aporte profundidad, un lápiz que defina y una máscara que abra la mirada.

Una de las paletas perfectas para recrear este efecto es la Luxury Palette Pillow Talk de Charlotte Tilbury, una combinación de sombras en tonos cálidos, rosados y sofisticados que permite crear desde un maquillaje natural hasta un ahumado más intenso. Sus tonos favorecen especialmente a los ojos marrones porque aportan luz y profundidad, y combinados con un toque burdeos o ciruela ayudan a destacar esos matices verdes del iris.

Para intensificar la mirada, el Aqua Resist Color Pencil de Make Up For Ever tono 11 es un gran aliado. Su textura cremosa permite dibujar una línea precisa o difuminarla para conseguir un efecto ahumado, mientras que los tonos más profundos ayudan a enmarcar el ojo y hacer que el color natural destaque todavía más.

El toque final está en las pestañas. La Vertigo Lift Mascara de Armani Beauty consigue elevar y definir la mirada, aportando volumen y curvatura para que el efecto final sea más abierto y sofisticado. Una buena máscara no sólo completa el maquillaje: también ayuda a que el contraste de las sombras destaque mucho más.