OKDIARIO localiza al etarra Jon Bienzobas, el asesino de Tomás y Valiente: «¡No te tapes la cara!»

OKDIARIO ha localizado en Amorebieta (Vizcaya) a Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, el etarra del Comando Vizcaya condenado, entre otros crímenes, por el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. El magistrado tenía 61 años cuando Bienzobas le disparó tres tiros a corta distancia mientras hablaba por teléfono con el profesor Elías Díaz, quien escuchó los disparos al otro lado de la línea. Este periódico le ha puesto cara al asesino mientras paseaba en libertad junto a su padre, una estampa cotidiana que la familia de su víctima no podrá repetir jamás.

«No te tapes la cara. Ya te hemos puesto cara», le advierte el reportero de OKDIARIO mientras el terrorista, que apenas un año atrás cumplía condena en la prisión alavesa de Zaballa, oculta el rostro y se niega a responder. «La familia Tomás y Valiente no puede disfrutar de su padre porque tú le mataste», le recuerda este diario, que le ofreció dirigirse a los familiares de sus víctimas ante la cámara. «¿No te arrepientes de haber matado a Tomás y Valiente? ¿Qué les dirías?», insistió el periodista. Bienzobas se limitó a esconder la cara y a seguir caminando sin pronunciar una sola palabra de perdón hacia las víctimas.

Tercer grado por «buena conducta» y una carta

El Gobierno Vasco concedió el tercer grado penitenciario a Bienzobas en virtud del artículo 83 del Reglamento Penitenciario, alegando su «buena conducta penitenciaria», la existencia de una oferta de trabajo y una carta en la que, supuestamente, expresa sentirse responsable del dolor causado y su voluntad de contribuir a una convivencia en paz. El régimen le permite pernoctar fuera de prisión y disfrutar de una semilibertad de facto cuando le queda menos de un año para liquidar unas penas que suman 266 años de cárcel.

Bienzobas, nacido en Bilbao en 1969, fue detenido en 1999 en Pau (Francia), donde fue condenado a 18 años por el robo de dinamita en Plévin. Entre sus condenas en España figuran 30 años por el asesinato a tiros de Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, y otros 30 años por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, abatido el 10 de junio de 1990 mientras desayunaba en una cafetería de Getxo (Vizcaya).

Covite: «Una amnistía encubierta»

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha tachado de «fraudulenta» la concesión y la ha calificado de «amnistía encubierta», reclamando a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la recurra. Según la asociación, lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas «que nadie tiene por qué dar por buenas, y menos aún las víctimas». Covite ha recordado además que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 sobre el etarra Xabier Atristain estableció que estos escritos carecen de validez si no van acompañados de «signos inequívocos de desvinculación» del terrorismo.