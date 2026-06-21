La respuesta del etarra Bienzobas cuando OKDIARIO le recuerda que mató a Tomás y Valiente: «Vale, muy bien»

La carta de arrepentimiento que esgrimió el Gobierno Vasco para sacar de la cárcel a Jon Bienzobas Arretxe se ha topado de bruces con la realidad. Cuando OKDIARIO localizó al etarra paseando en semilibertad por Amorebieta (Vizcaya) y le recordó que asesinó al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, el terrorista no mostró ni rastro del remordimiento que dice haber plasmado por escrito. Su reacción fue: «Vale, muy bien».

Ni una palabra de perdón. Ni un gesto hacia las víctimas. El asesino, condenado a 266 años de prisión, se limitó a despachar con esa frase el recordatorio de su crimen antes de ocultar el rostro y continuar su paseo junto a su padre. Este periódico le ofreció expresamente la oportunidad de dirigirse ante la cámara a los familiares de Tomás y Valiente. Bienzobas la rechazó y se escondió.

El Departamento vasco de Justicia justificó la concesión del tercer grado, entre otros motivos, en una carta en la que el etarra supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz. Pero, confrontado cara a cara y fuera del papel, ese supuesto arrepentimiento se evaporó en un frío «vale, muy bien».