Bienzobas pasea a su padre por Amorebieta mientras los hijos de Tomás y Valiente llevan 30 años sin poder hacerlo

Hay una imagen que resume mejor que ningún auto judicial el agravio que supone el tercer grado concedido a Jon Bienzobas Arretxe: la del etarra paseando tranquilamente a su padre por las calles de Amorebieta (Vizcaya). Un hijo que acompaña a su aita, empuja su silla de ruedas y comparte con él una mañana cualquiera. Exactamente lo que Bienzobas le robó a la familia de Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996.

Aquel día, el terrorista acabó a tiros con la vida del expresidente del Tribunal Constitucional en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Treinta años después, los hijos del magistrado siguen sin poder pasear a su padre, sin poder agarrarlo del brazo, sin poder compartir con él una mañana cualquiera. Su asesino, en cambio, sí puede hacerlo con el suyo.

Ese es el contraste que este periódico encontró en Amorebieta y que el Gobierno Vasco ha decidido ignorar. El Departamento vasco de Justicia concedió a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del Reglamento Penitenciario, alegando su «buena conducta penitenciaria», una oferta de trabajo y una supuesta carta de arrepentimiento. El resultado es un régimen de semilibertad que le permite no pernoctar en prisión y rehacer su vida en la calle cuando le queda menos de un año para liquidar unas penas que suman 266 años de cárcel.

Bienzobas no sólo asesinó a Tomás y Valiente. El etarra del Comando Vizcaya también fue condenado por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, abatido el 10 de junio de 1990 mientras desayunaba en una cafetería de Getxo. Dos familias rotas. Dos padres que ya no pasean a nadie. Y un asesino que, ocho años después de pisar una cárcel española, ya disfruta del suyo.