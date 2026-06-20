La psicología confirma que la autoestima de los adolescentes está condicionada por las redes sociales y la IA

Hasta los 2000, la familia, la escuela y los grupos de amigos fueron los principales espacios donde los adolescentes se sentían más cómodos, desarrollaban su personalidad y reforzaban su autoestima. Hasta el siglo pasado no existían pantallas portátiles, filtros de Instagram ni ‘influencers’ con cuerpos, rutinas y estilos de vida -aparentemente- perfectos.

Pero la realidad actual es muy distinta. La llegada de la tecnología, el uso diario de los móviles y las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas, haciéndonos dependientes y adictos a las pantallas. Este excesivo consumo tecnológico del siglo XXI ha llevado a un cambio de paradigma en las relaciones sociales tal y como las conocíamos.

La comparación y la búsqueda de una identidad falsa

La psicología señala que el entorno digital ha adquirido un protagonismo sin precedentes. Las publicaciones, los comentarios, el número de seguidores o los «me gusta» se han convertido en elementos que influyen directamente en la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos. Esta realidad ha transformado la manera en que los adolescentes interpretan su valor personal y su sentimiento de pertenencia dentro de un grupo.

Uno de los principales riesgos identificados por los expertos en salud mental es la exposición permanente a versiones idealizadas de la realidad. Las redes sociales muestran fotografías cuidadosamente seleccionadas, vídeos editados y estilos de vida que no siempre reflejan la realidad cotidiana. Muchos adolescentes utilizan esas imágenes para compararse con otras personas, lo que puede generar sentimientos de insuficiencia, frustración y una percepción negativa de la propia imagen.

La Inteligencia Artificial agrava el problema

A la influencia de las redes sociales se suma ahora la irrupción de la inteligencia artificial. Los expertos advierten de que los adolescentes interactúan cada vez más con herramientas basadas en IA, desde filtros que modifican la apariencia física hasta asistentes virtuales capaces de establecer conversaciones muy realistas.

Estas tecnologías pueden reforzar expectativas irreales sobre la imagen personal o incluso convertirse en referentes emocionales para algunos jóvenes, desplazando parcialmente el papel de figuras referentes tradicionales, como los padres o amigos.

Los psicólogos consideran que la necesidad constante de aprobación digital, la exposición a comparaciones permanentes y la presión por mantener una imagen idealizada contribuyen a incrementar el malestar emocional.

Cómo alejar la autoestima de los jóvenes de las pantallas

Por ello, la psicología concluye que la clave para atajar el problema estaría en promover un uso responsable y consciente, ayudando a los adolescentes a desarrollar pensamiento crítico frente a los contenidos que consumen y reforzando su autoestima fuera del entorno digital.

Los expertos recomiendan fomentar actividades presenciales, relaciones sociales fuera de las pantallas y experiencias que permitan construir una identidad más sólida y menos condicionada por la aprobación digital.

La idea en la que todos coinciden es que el desafío no consiste en apartar a los jóvenes de la tecnología, sino en enseñarles a utilizarla sin que su autoestima dependa de un algoritmo, un filtro o un número de «likes».