Cuando las personas que ahora tienen casi setenta años miran hacia atrás, los años que describen como los más felices no suelen ser los que sus yo más jóvenes habrían predicho
Para muchas personas de setenta años, los momentos que más valoran no fueron los grandes acontecimientos que imaginaban que marcarían su vida
Esta diferencia entre cómo vivimos una etapa y cómo la recordamos años después tiene una explicación psicológica.
¿Cómo se escribe en español, 'resilencia' o 'resiliencia'? El veredicto de la RAE lo aclara
Adiós a los armarios de cocina de siempre: la tendencia más moderna, funcional y práctica en 2026 ya ha llegado a España
Aristóteles, filósofo y científico: "No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz"
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios