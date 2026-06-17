Cuando las personas que ahora tienen casi setenta años miran hacia atrás, los años que describen como los más felices no suelen ser los que sus yo más jóvenes habrían predicho

Cuando nos hacemos mayores y empezamos a mirar atrás con más perspectiva, somos capaces de identificar con mayor claridad qué momentos de nuestra vida fueron realmente felices y, por el contrario, cuáles estuvieron marcados por dificultades, preocupaciones o etapas que nos costó superar. El paso del tiempo cambia la forma en la que interpretamos nuestro propio pasado. Épocas que en su momento parecían rutinarias o incluso complicadas terminan convirtiéndose en recuerdos que guardamos con más cariño.

La memoria no funciona como una fotografía exacta de lo que vivimos. Con los años, el cerebro selecciona aquello que permanece, suaviza algunas experiencias y nos permite observar nuestra historia desde una distancia diferente. Por eso, muchas personas descubren algo inesperado al llegar a edades avanzadas. Los años que recuerdan como los más felices no siempre coinciden con aquellos que, cuando los estaban viviendo, parecían especiales.

De hecho, la investigación sobre el bienestar a lo largo de la vida apunta a una curiosa paradoja. Para muchas personas de setenta años, los momentos que más valoran no fueron los grandes acontecimientos que imaginaban que marcarían su vida, sino los años normales, esos días aparentemente corrientes que pasaron sin demasiado ruido.

Los años que parecían normales acaban siendo los más importantes

Durante décadas, los estudios sobre felicidad han intentado responder a una pregunta: ¿cuándo somos realmente más felices? Una de las conclusiones más conocidas es la llamada «curva en forma de U» del bienestar, que señala que la felicidad suele ser más alta en la juventud, desciende durante la etapa adulta media y vuelve a aumentar a partir de los 50 o 60 años.

Sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención. Cuando se pregunta a personas mayores qué etapa de su vida les gustaría volver a vivir, muchas no señalan los momentos que culturalmente asociamos con la felicidad. Los primeros romances, los grandes éxitos profesionales o los cambios más importantes.

En su lugar, aparecen recuerdos cotidianos como las tardes en familia, los primeros años de crianza, rutinas, amistades consolidadas o una vida aparentemente sencilla. Son momentos que, mientras ocurrían, podían sentirse como una repetición diaria más, pero que después, se echan mucho de menos.

La paradoja de la felicidad: valorar más aquello que no apreciamos en su momento

Esta diferencia entre cómo vivimos una etapa y cómo la recordamos años después tiene una explicación psicológica. Muchas experiencias de la mediana edad no parecen extraordinarias mientras suceden porque forman parte de la rutina: trabajar, cuidar de la familia, preparar comidas, resolver problemas del día a día o compartir pequeños momentos.

Pero con la distancia, esas escenas adquieren otro significado. Lo que antes parecía una obligación se transforma en una prueba de una vida construida. Las relaciones, la estabilidad y los pequeños hábitos terminan siendo algunos de los recuerdos más valiosos.

La psicología también ha estudiado cómo cambia la memoria con la edad. Las personas mayores tienden a recordar el pasado de una manera más positiva. Aquellos días que en su momento parecían aburridos pueden convertirse con el paso del tiempo en una representación de una etapa feliz.

Cuando estamos dentro de una etapa no siempre sabemos su valor

Uno de los motivos por los que ocurre esta paradoja es la perspectiva. Una persona que atraviesa los cuarenta años suele mirar hacia delante, pensando en lo que todavía quiere conseguir, en lo que falta o en aquello que podría mejorar. En cambio, alguien que llega a los setenta observa esos mismos años como una historia completa, con un principio y un final.

Por eso, algunos de los años que parecen menos memorables mientras los vivimos pueden acabar siendo los que más echamos de menos. La investigación sugiere que la valoración que hacemos de nuestra propia vida cambia con el paso de las décadas y que muchas etapas aparentemente normales terminan adquiriendo un valor inesperado.

Quizá la mayor conclusión no sea que la felicidad está en una edad concreta, sino que muchas veces somos incapaces de reconocer que estamos viviendo un buen momento hasta que ya ha pasado. Los días que hoy parecen iguales entre sí pueden ser, con el tiempo, aquellos que más deseariamos volver a vivir.