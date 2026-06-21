El informe Reuters-Oxford vuelve a situar a OKDIARIO entre los tres medios digitales más leídos por los españoles

OKDIARIO se consolida como uno de los medios digitales de referencia para los españoles. Así lo refleja el Digital News Report España 2026, el mayor estudio internacional sobre consumo de noticias, que otorga a este diario un 12% de uso semanal entre las marcas online. Es la tercera cifra más alta de todo el ranking digital, solo por detrás de El País online (15%) y elDiario.es (14%), y al mismo nivel que El Mundo, 20 Minutos y RTVE en su versión web.

El dato adquiere aún más valor al medirlo frente a la competencia directa. Entre los medios nacidos en internet —los llamados nativos digitales—, OKDIARIO únicamente se ve superado por elDiario.es y deja atrás a cabeceras como El Confidencial y El Español, ambas con un 9%. También se sitúa por delante de las ediciones online de diarios tradicionales como La Vanguardia (7%) y ABC (7%).

OKDIARIO encadena cinco años consecutivos entre las tres primeras posiciones del ranking de medios digitales que elabora el Digital News Report, una constancia que confirma la solidez de su audiencia. En definitiva, ningún medio digital de la derecha española alcanza la penetración que el informe atribuye a OKDIARIO, que se afianza en el grupo de cabeza de un mercado cada vez más competitivo y fragmentado.

¿Qué mide exactamente este informe?

El Digital News Report no es una medición de visitas ni de tráfico web. Se trata del estudio sobre consumo de noticias más influyente del mundo. Lo coordina cada año el Reuters Institute for the Study of Journalism, dependiente de la Universidad de Oxford, y se realiza con la misma metodología en una cuarentena larga de países —48 en esta edición—, lo que permite comparar a España con el resto del planeta. La edición española la firma un equipo de investigadores de la Universidad de Navarra.

A diferencia de las herramientas de analítica que miden clics y usuarios únicos, este informe se basa en 100.000 encuestas en todo el mundo a una muestra representativa de internautas. A los participantes se les pregunta qué medios utilizan, en cuáles confían y cómo se relacionan con la actualidad. De ahí salen los grandes indicadores del estudio: el interés por las noticias, los niveles de confianza, las vías de acceso a la información o la preocupación por la desinformación.

El porcentaje que acompaña a cada marca refleja, según especifica el propio informe, el uso recordado por los encuestados. Es decir, cuando se dice que OKDIARIO obtiene un 12%, significa que ese porcentaje de los internautas consultados recuerda y declara haber utilizado el diario para informarse durante la última semana. Es, por tanto, una medida de penetración y notoriedad de marca: mide la huella que un medio deja en la memoria del lector, no el número de páginas vistas.

Para la edición española de 2026, la cifra es de 2.008 encuestas online representativas de la población española adulta, realizadas entre enero y febrero de 2026 por YouGov.

Por eso este indicador resulta especialmente exigente. No basta con que un usuario entre de pasada en una noticia: el lector tiene que identificar, recordar y nombrar la cabecera como una de las fuentes con las que se informa. Que el 12% de los encuestados sitúe a OKDIARIO en ese mapa mental habla del peso de la marca en el ecosistema informativo español.