El Gobierno concedió el ingreso mínimo a una madre con dos niños sin casa y ahora le reclama 42.000 euros

La Seguridad Social de la ministra Elma Saiz está reclamando a una madre de dos niños de 9 y 3 años y que vive con su abuela la devolución de todo lo cobrado por el ingreso mínimo desde 2020 a 2025, un total de 42.000 euros.

El Gobierno concedió a esta madre el ingreso mínimo en 2020, año en el que se puso en marcha y se repartía a diestro y siniestro para engordar las estadísticas, y en enero de 2026 le envió una carta reclamando todo lo cobrado pese a que sus condiciones siguen siendo las mismas que en 2020. «Vivo angustiada, estresada, es un constante quebradero de cabeza. Prefiero que no me lo hubieran dado», señala a este diario la afectada.

Lo que está viviendo esta madre de dos menores no es un hecho aislado. El Gobierno está reclamando la devolución del ingreso mínimo a miles de familias, aunque en muchos casos están en situación de pobreza o vulnerabilidad y no tienen dinero para devolverlo. En ese caso, el Gobierno amenaza con embargos.

Al Gobierno tampoco le frena el hecho de que en muchos casos la reclamación de reintegro del ingreso mínimo se produce por errores de la propia administración.

El caso de esta madre de dos menores es uno de esos casos. «Estaba cobrando la renta de inserción en 2020 y me dijeron que me la cambiaban por el ingreso mínimo. La asistente social envió la solicitud con los datos míos en ese momento: madre de un hijo, que vivía en casa de mi abuela y de su pareja sentimental», explica.

«Me concedieron el ingreso mínimo sin problemas, nadie me dijo que hubiera ningún error. Durante un tiempo estuve cobrando la renta de inserción y el ingreso mínimo, y yo misma devolví lo cobrado de más, unos 3.000 euros, porque quería evitar problemas», relata la afectada.

«En 2022 tuve un segundo hijo, y fui a la asistente social y le dije que lo comunicáramos a la Seguridad Social, cosa que hicimos, y volvimos a incluir que vivíamos empadronados en casa de mi abuela y su pareja. Pero en enero de 2026 recibí una carta diciéndome que no tenía derecho a haber cobrado el ingreso mínimo nunca y que tenía que devolver 42.000 euros, que por supuesto no tengo», señala.

«Pero, ¿qué he hecho mal?», se pregunta. «Ellos me cambiaron la ayuda que recibía al ingreso mínimo, comuniqué con la asistente social toda mi situación y que vivía con mi abuela… Me lo concedieron y me lo ratificaron en 2022. ¿Y ahora tengo que devolver 42.000 euros?», se pregunta.

Como suele ser habitual en estos casos, que ya han sufrido numerosas familias mientras el Gobierno no hace nada y desoye incluso las peticiones del Defensor del Pueblo, la Seguridad Social ha rechazado las alegaciones presentadas por la afectada -con la ayuda de una ONG-, lo que le obligará a acudir a los tribunales ordinarios para pelear por su inocencia -en muchas ocasiones están dando la razón a los afectados-.

A mediados de junio ha vuelto a presentar nuevas alegaciones, que casi con toda seguridad serán rechazadas, como hace con asiduidad la Seguridad Social. El siguiente paso del Gobierno será embargarle algún bien, aunque ella no tiene nada. «Temo por la casa de mi abuela», asegura.

Las reclamaciones de devolución de los llamados cobros indebidos del ingreso mínimo se han convertido en un grave problema para miles de familias. Son alrededor de medio millón, según cálculos del propio Gobierno de 2023. Estos afectados se han agrupado en una asociación y han demandado al Ejecutivo ante el Consejo de Europa por incumplir la Carta Social europea, con la ayuda de ATD Cuarto Mundo.

Esta demanda está en pleno proceso de investigación y la sentencia será de obligado cumplimiento para el Gobierno.