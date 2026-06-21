El nombre que sirve para hombre y mujer que está a punto de desaparecer en España: sólo quedan 27

Hoy en día, elegir un nombre ya no es lo que era si tenemos en cuenta sobre todo, que la tendencia de muchas familias es la de buscar opciones cortas, internacionales o con un sonido moderno, y eso lo que provoca es que se queden atrás muchos nombres que durante años fueron habituales en España. Algunos han desaparecido casi sin darnos cuenta; otros todavía resisten, pero cada vez con menos presencia si hacemos caso de los datos que recoge el INE.

Y entre esos nombres en peligro de extinción hay casos especialmente llamativos tal y como es el caso de un nombre que según el INE apenas tiene a 27 hombres que lo llevan, y también a 51 mujeres. De este modo, está entre esos nombres que llaman la atención no sólo por lo poco frecuentes que son, sino porque todavía sobreviven en cifras muy pequeñas y con una característica que los hace únicos y es que sirven tanto para hombre como para mujer. El nombre en cuestión no es otro que el de Basilides, que si bien parece estar a punto de desaparecer del registro español según los últimos datos oficiales, podríamos decir entonces que se encuentra en una fase casi residual.

El nombre que sirve para hombre y mujer que está a punto de desaparecer en España

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con bastante claridad la situación. En España sólo quedan 27 hombres que se llaman Basilides, y su media de edad es de 77 años. Es decir, no se trata de un nombre que se esté poniendo hoy en día, sino de una generación concreta que lo ha mantenido hasta ahora.

En el caso de las mujeres, la cifra es algo mayor, aunque sigue siendo muy baja. Hay 51 mujeres con este nombre y su edad media se eleva todavía más, hasta los 81,4 años. Con estos números, la tendencia es evidente. No hay relevo generacional y, si nada cambia, es un nombre que terminará desapareciendo en los próximos años.

Dónde viven las personas que aún se llaman Basilides

La distribución geográfica también deja pistas sobre su uso. En el caso de las mujeres, la presencia es casi simbólica y se concentra en muy pocas provincias. Burgos aparece con un pequeño porcentaje, seguida de Madrid y Barcelona, donde la presencia es aún menor. Entre los hombres, la concentración principal se encuentra en León, también con cifras muy reducidas. No hablamos de grandes núcleos ni de zonas donde el nombre siga siendo reconocible, sino de casos aislados que han quedado como vestigio de otra época.

Un nombre con origen griego y significado potente

Basilides tiene un origen griego y su significado está relacionado con la idea de rey. Es un nombre que comparte raíz con Basilio, bastante más conocido, y que durante siglos estuvo vinculado a la tradición cristiana.

En esa línea, destaca la figura de Basilio el Grande, uno de los santos más relevantes de la Iglesia, cuya influencia ayudó a consolidar nombres de esta familia en distintos momentos históricos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Basilides fue perdiendo fuerza frente a otras variantes más sencillas o adaptadas al uso cotidiano.

Su presencia en la historia del cristianismo

Más allá de su uso como nombre propio, Basilides también aparece ligado a la historia del pensamiento religioso. En el siglo II, fue el nombre de un pensador asociado al gnosticismo, una corriente que intentaba explicar la realidad a través de una visión dual del mundo. Este personaje desarrolló teorías complejas sobre la divinidad, la creación y la estructura del universo, con ideas que fueron muy debatidas en su época. Aunque sus planteamientos fueron considerados heréticos por parte del cristianismo oficial, su figura sigue siendo relevante en el estudio de las primeras corrientes religiosas.

Por qué ya no se pone este nombre

El caso de Basilides no es único, pero sí especialmente claro. Su sonido, su longitud y su falta de uso en generaciones recientes han hecho que deje de estar presente en las decisiones de las familias. Y es que hoy en día, la tendencia va en otra dirección. Se buscan nombres más breves, fáciles de pronunciar y con un carácter más internacional, lo que deja poco espacio para opciones como esta. Además, la ausencia de referentes actuales con este nombre tampoco ayuda a que se mantenga vivo. Sin visibilidad, su uso se reduce aún más.

Un nombre que podría desaparecer en pocos años

Con tan pocas personas que lo llevan y con una media de edad tan elevada, todo apunta a que Basilides desaparecerá del registro en España en un futuro cercano. No será el primero ni el último. Cada generación deja atrás nombres que en su momento fueron habituales, pero que ya no encajan con las tendencias actuales. Es el caso por ejemplo también de otros en desuso como Gumersindo, Leocadio, Domitila o Sinforosa.