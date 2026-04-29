Los nombres para recién nacido que están arrasando en España: son los favoritos de todos los padres

Elegir entre los muchos nombres que existen para un recién nacido no siempre es tan sencillo como parece. De hecho, en muchas casas acaba siendo uno de esos debates que se alargan más de lo previsto y más cuando comienzan a generarse listas, descartes, opiniones de otros familiares como los abuelo y al final, casi siempre, se impone uno por pura intuición o porque se acaba siguiendo la tendencia general.

De hecho antes de que llegue el recién nacido, lo normal es que los padres se decanten por uno, dos o hasta tres nombres y cuando nazca, acabar de elegir uno definitivo, pero siempre, como decimos, mirando las tendencias ya que sólo hace falta echar un vistazo al registro de datos para darnos cuenta de que siempre hay algunos nombres que se repiten. Sin embargo, lo que reflejan ahora mismo los datos de los registros civiles es que sí, que se siguen las tendencias, aunque algunas de las preferencias están cambiando. No de golpe, pero sí lo suficiente como para que se note de un año a otro.

De este modo, el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística apunta precisamente a ese cambio de tendencia ya que hay nombres que han ido ganando terreno poco a poco hasta colocarse arriba del todo, mientras otros, que llevaban tiempo dominando, empiezan a perder fuerza.

Sofía y Mateo, los nuevos nombres más elegidos en España para recién nacido

Los datos que aparecen en el INE reflejan que la tendencia por el nombre de Sofía parece que se mantiene en España, ya que es el nombre más puesto a niñas recién nacidas en España, con 3.325 inscripciones, mientras que Mateo hace lo mismo en el caso de los niños, con 3.289.

El cambio es significativo porque implica que Lucía y Hugo dejan de liderar la lista después de varios años en cabeza. Siguen siendo muy habituales, pero ya no ocupan ese primer puesto. Además, no se trata de algo puntual ya que este mismo patrón se repite en varias comunidades autónomas, como Castilla y León, Madrid o la Comunidad Valenciana, donde ambos nombres coinciden como los más elegidos.

El ‘top 10’ de nombres: nuevas incorporaciones y cambios

Si se mira el conjunto del ranking del INE sobre los nombres de recién nacido, también aparecen movimientos interesantes. En niñas, después de Sofía están Lucía (2.830), Martina (2.364), María (2.189), Vega (2.129), Julia (2.071), Olivia (1.896), Valeria (1.792), Mía (1.646) y Emma (1.617). La entrada de Mía en esta lista es una de las novedades más claras del año, sobre todo porque se ha colado entre nombres que llevan mucho más tiempo siendo habituales.

En niños, tras Mateo aparecen Hugo (2.734), Martín (2.693), Leo (2.550), Manuel (2.411), Lucas (2.228), Pablo (2.158), Alejandro (2.136), Enzo (2.028) y Álvaro (1.949). Aquí también hay cambios ya que Álvaro entra en ese ‘top 10’ y, en paralelo, Daniel sale de las primeras posiciones, algo que no ocurría desde hace bastante tiempo.

En el fondo, lo que se ve es una mezcla bastante reconocible con nombres clásicos que siguen funcionando y otros más recientes que van ganando espacio sin hacer demasiado ruido.

Diferencias según la comunidad autónoma

Aunque hay una tendencia general clara, lo cierto es que cada territorio mantiene todavía sus propias preferencias. Los datos del INE muestran que no existe un único patrón en toda España. Por ejemplo, en Castilla y León, Cantabria, Navarra y La Rioja sigue predominando la combinación de Lucía y Mateo como nombres más elegidos. Es decir, aunque Sofía gana en el conjunto nacional, Lucía continúa teniendo mucho peso en determinadas zonas.

En Andalucía y Extremadura ocurre algo distinto, ya que Manuel resiste como uno de los nombres favoritos para los niños, manteniéndose firme frente a nuevas incorporaciones. Por su parte, en Cataluña destaca Martí como el nombre más elegido, lo que refleja también la influencia lingüística y cultural propia de la comunidad. Estas diferencias evidencian que, aunque las tendencias globales marcan el camino, las tradiciones locales siguen teniendo un papel importante en la elección del nombre. Menos nacimientos, pero mismas costumbres en el conjunto de la población

Este cambio en los nombres llega en un contexto demográfico muy concreto. En 2024 se registraron 318.005 nacimientos en España, lo que supone una caída del 0,8 por ciento respecto al año anterior. Es decir, nacen menos niños, pero las preferencias siguen evolucionando.

Sin embargo, cuando se observa el conjunto de la población, la situación es muy distinta. Los nombres más comunes siguen siendo los de siempre. María Carmen y Antonio continúan liderando el padrón, lo que demuestra el peso que han tenido durante décadas.

Lo mismo ocurre con los apellidos. García, Rodríguez y González siguen siendo los más frecuentes en España, manteniendo una estabilidad que contrasta con los cambios que se ven en las nuevas generaciones.

En definitiva, mientras los nombres para recién nacido marcan nuevas tendencias y abren paso a nombres que ganan fuerza año tras año, el conjunto de la población sigue reflejando la historia y la tradición del país. Y en ese equilibrio entre pasado y presente es donde realmente se entiende cómo evolucionan las preferencias de los padres en España.