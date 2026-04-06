El nombre corto que sirve para niño o niña y viene del griego que significa guerra

Elegir un nombre para un bebé es una de las decisiones más importantes que deben tomar los padres. Detrás de cada elección hay una historia y un significado especial, más allá de las tendencias del momento. En los últimos años, han ganado protagonismo los nombres cortos unisex, especialmente aquellos que destacan por su originalidad y fuerza. En este contexto, hay un nombre corto para niño o niña con muchísima personalidad que cada vez escogen más padres modernos: Ares. Fácil de pronunciar en prácticamente cualquier idioma, este nombre corto para niño o niña se asocia con el coraje, la fuerza y la determinación.

El nombre corto para niño o niña más viral del momento

Ares tiene su origen en la Antigua Grecia y está relacionado con la mitología. Es el nombre del dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera, y simbolizaba el caos, la violencia y la destrucción en el campo de batalla. Desde el punto de vista etimológico, el significado del nombre Ares no está del todo claro. Algunos expertos apuntan a que podría derivar de la raíz «ar», relacionada con «destruir», en conexión con su papel bélico. Otros consideran que podría estar vinculado a «ará», que significa «maldición», reforzando así su carácter temido.

Historia

Ares fue uno de los dioses más temidos del Olimpo. A diferencia de Atenea, que representaba la inteligencia y la estrategia en la guerra, Ares simbolizaba la fuerza, la violencia y el combate directo. Aunque no era de los más queridos, aparece con frecuencia en los mitos griegos. Una de sus historias más conocidas es su relación con Afrodita, la diosa del amor, que causó conflictos entre los dioses. Ares solía representarse con armadura, escudo y lanza, siempre listo para luchar, y era visto como un dios fuerte pero impulsivo.

Nombres unisex tendencia

Alex es de origen griego y significa «el defensor», mientras que Ariel, de origen hebreo, se traduce como «león de Dios», y Akira, muy popular en Japón, significa «claro, brillante».

Blair proviene del escocés y significa «llanura» o «campo de batalla», y Cameron también es escocés y se asocia a la «sensibilidad», mientras que Charlie, de origen germánico, significa «fuerte».Dani, diminutivo de Daniel o Daniela, se vincula con la sabiduría, y Darcy, de origen francés, hace referencia a un lugar, junto a Dallas, que significa «de la vivienda de la pradera».

Eden, de origen hebreo, significa «lugar de placer», mientras que Eider, de origen vasco, se traduce como «hermoso», y Ever, de origen germánico, significa «fuerte o que no se rinde».Farah, de origen árabe, significa «alegría», y Francis, de origen latino, se traduce como «persona libre», mientras que Gaby, diminutivo de Gabriel o Gabriela, es muy utilizado.

Gael, de origen bretón, significa «poderoso», mientras que Harper, de origen anglosajón, se traduce como «el que toca el arpa», y Hodei, de origen euskera, se asocia al dios de las tormentas. Indigo hace referencia al color azul oscuro, mientras que Irem, de origen árabe, significa «jardín en el cielo», y Jade, de origen español, se traduce como «piedra del costado».

Kai, de origen hawaiano, significa «mar», y Kelly, muy popular, significa «la/el que lucha», mientras que Kendall se traduce como «valle del río Kent».Leslie, de origen escocés, es otro nombre unisex frecuente, y Luan, de origen bíblico, significa «levantamiento», mientras que Lucian, de origen latino, se traduce como «nacido a la luz del día».

Mel es un diminutivo muy utilizado, mientras que Mika tiene varios orígenes y puede significar «belleza» o «¿Quién es como Dios?», y Milán, de origen hindú, significa «unión». Morgan, de origen galés, se traduce como «océano brillante», mientras que Nicky es diminutivo de Nicolás o Nicole, y Noa, de origen hebreo, significa «paz».

Noel, de origen francés, significa «Navidad», mientras que Ocean hace referencia al océano, y Oli es diminutivo de Oliver u Olivia.Pau, de origen latino, significa «paz», mientras que Phoenix hace referencia al ave mitológica, y Quinn, de origen irlandés, significa «sabio».

René, de origen latino, significa «nacido de nuevo», mientras que Robin, de origen inglés, se asocia a lo «ilustre», y Rosario, de origen latino, tiene uso en ambos géneros. Sasha, de origen griego, significa «protector», mientras que Sidney, de origen inglés, se traduce como «gran pradera», y Sol, de origen latino, significa «la que brilla como el sol».

Tai, de origen chino, significa «grande», mientras que Toni, diminutivo de Antonio o Antonia, significa «flor», y Tyler, de origen anglosajón, se traduce como «fabricante de azulejos». Uri, de origen hebreo, significa «mi luz», mientras que Val es forma corta de varios nombres, y Valentine, de origen latino, significa «valiente».

Vanja, de origen eslavo, es un nombre unisex tradicional, mientras que Wade, de origen anglosajón, significa «vado de un río», y Yael, de origen hebreo, se traduce como «cabra montesa». Por último, Zohar, de origen hebreo, significa «luz, brillo».