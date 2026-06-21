Liebherr desafía las leyes de la ingeniería y crea la excavadora más grande del mundo con un motor diésel V12 que puede operarse de forma remota

La empresa líder de maquinaria Liebherr ha puesto en el mercado su última gran obra: la PR 776 G8, que está considerada como la excavadora más grande del mundo. El bulldozer hidrostático más grande del mundo tiene un motor V12 con casi 800 CV de potencia, tiene una capacidad de hoja de hasta 22 metros cúbicos y cuenta con todos los avances tecnológicos y de eficiencia para cuidar al máximo el medio ambiente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la excavadora más grande del mundo.

Liebherr se caracteriza por poner en el mercado las máquinas más impresionantes destinadas a la minería y en Alemania han desarrollado recientemente la que es la excavadora más grande del mundo. PR 776 Litronic es el nombre del «bulldozer hidrostático más grande del mundo», como definen en su página web a esta joya de la ingeniería alemana que ahora ha estrenado su octava generación G8, que incluye algunos avances tecnológicos y de eficiencia.

«Los bulldozers Liebherr Mining rasgan, empujan, apilan, despejan y recuperan terrenos en minas de todo el mundo. Como la topadora hidroestática más grande del mundo, el Liebherr PR 776 ofrece a los clientes del sector minero una ventaja gracias a su eficiencia líder en su clase y su potencia constante, logradas gracias a su sistema inteligente de transmisión e hidráulica», cuenta en su página web oficial esta empresa alemana que ha hecho una oda al sistema de accionamiento hidroestático, que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Las ventajas de este sistema son las siguientes:

Ajuste de velocidad suave y continuo.

Estabilidad de potencia consistente.

Control preciso y fácil navegación.

Rápida respuesta con movimientos simples en el joystick.

Sistema de freno confiable.

La nueva joya de Liebherr

«El PR 776 G8 tiene múltiples posibilidades dentro de nuestro equipo de minería para ayudar con el mantenimiento de pisos, construcción de rampas para diseñar y con la posibilidad de operación remota, lo que ayudará a reducir eventuales lesiones y reducir costos», cuentan desde Liebherr sobre la excavadora más grande del mundo que tiene un motor V12 diésel que consume sólo 38 litros a la hora y que hace a este vehículo alcanzar una velocidad máxima de 10,5 km/h.

Liebherr también destaca que esta excavadora lleva a cabo un empuje más con mínima intervención del operador. «Los tractores sobre orugas de octava generación ofrecen un aumento significativo del rendimiento gracias al sistema de asistencia para el operador», informan desde esta página en la que también destacan que el motor diésel Liebherr es capaz de mover más con menos gracias a la «transmisión hidrostática que reduce el consumo de combustible». «La nueva generación de tractores sobre oruga se distingue por sus diversas innovaciones técnicas que ofrecen una mayor vida comercial», describen. Las características de la excavadora más grande del mundo son las siguientes: