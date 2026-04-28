India se pasa el juego y desafía las reglas con la primera excavadora minera 100% eléctrica de 650 toneladas y 3000 CV

India ha dado un paso de gigante en la lucha contra la contaminación. Este país, uno de los más contaminantes del mundo, ha desarrollado la primera excavadora 100% eléctrica de 650 toneladas y 3000 CV. Lloyds Metals and Energy ha sido capaz de convertir una excavadora Liebherr R 996 de un sistema diésel a uno eléctrico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva excavadora eléctrica de la India, que será la primera de los muchos vehículos eléctricos que se fabricarán en el país.

India es uno de los países más contaminantes del mundo y desde hace unos años está tomando algunas medidas para intentar reducir los efectos secundarios de este mal que afecta al país más poblado del mundo. IQAir elaboró recientemente un ranking que deja a este país en la sexta posición de las regiones con más contaminación sólo por detrás de Pakistán, Bangladesh, Tayikistán, Chad y República Democrática del Congo.

Esto tiene que ver con las emisiones que realizan la gran cantidad de vehículos que forman parte del parque del país, la quema de restos agrícolas, los combustibles que se emplean para la calefacción y las numerosas fábricas de ladrillos que son famosas del país. Para intentar arreglar este problema, en India se ha propuesto que en 2030 el 30% del parque automovilístico sea eléctrico.

La nueva excavadora eléctrica de India

Con el objetivo de aumentar la flota eléctrica de los vehículos en la India, la empresa Lloyds Metals and Energy ha desarrollado una nueva excavadora eléctrica 100% de más de 600 toneladas y de 3000 CV. Lo curioso es que lo han hecho transformando una Liebherr R 996 que utilizaba un sistema diésel. Así que ahora, además de funcionar con gasóleo, también se podrá manejar con energía limpia. Esto supone un antes y un después en la industria del país, que se está transformando para luchar contra la contaminación.

Así que la nueva excavadora eléctrica que se utilizará para la minería será capaz de mover hasta 70 toneladas por movimiento gracias a una cuchara de 36 metros cúbicos que será activada gracias a los 3.000 caballos de fuerza que tiene esta nueva joya de la industria de la India. Esta será la primera Liebherr R 996 de las muchas que se reconvertirán en los próximos años.

B. Prabhakaran, director general de Lloyds Metals and Energy, ha explicado, en declaraciones que recoge la página especializada Electrek, todas las bondades de la nueva excavadora, que supone un logro histórico que va en consonancia con las últimas directrices del país. «Se trata de reinventar el futuro de la minería. En LMEL, creemos que la minería responsable y la sostenibilidad deben ir de la mano», afirmó a la vez que dejó claro que: «Este logro demuestra la capacidad de la India para ofrecer soluciones de cero emisiones de primer nivel, incluso en los entornos más complejos y exigentes. Nos enorgullece contribuir a un futuro donde la minería sea productiva y ambientalmente responsable».

Así que esta excavadora 100% eléctrica de más de 600 toneladas y que puede mover hasta 70 toneladas por palada gracias a sus 3.000 caballos es el mayor ejemplo de la intención que tiene la India de convertirse en un país con cero emisiones en los próximos años. Para el 2030 quieren que el 30% del parque automovilístico sea eléctrico y las excavadoras que se emplean para la minería ya están yendo hacia la energía limpia.