En la India han empezado a restaurar motores antiguos y tiene sentido: es la solución a las ciudades contaminadas

India ha tomado una decisión para llegar al objetivo del 30% de coches eléctricos para 2030: sustituir los motores de los camiones antiguos para convertirlos en vehículos eléctricos. El motivo es que esta transformación puede suponer un ahorro de hasta un 40% para los ciudadanos de uno de los países más contaminados del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado la India con los motores de los camiones antiguos.

Páginas especializadas como IQAir catalogaron a India en 2025 como el sexto país con mayor contaminación del mundo. A pesar de la mejoría mostrada en los últimos años, su índice de calidad del aire sólo la sitúa por detrás de la República Democrática del Congo, Chad, Tayikistán, Bangladesh y Pakistán en esta clasificación que valora a los países más contaminados del mundo.

La explicación a esta posición de la India tiene que ver con las emisiones que realizan los vehículos, el uso de combustibles para llegar a la calefacción, las numerosas fábricas de ladrillos que habitan en el país y la quema de restos agrícolas. Distintos estudios ya han probado que esta contaminación está llevando a cientos de miles de muertes prematuras al año, siendo la contaminación atmosférica una de las cinco principales causas de muerte en el país que cuenta con 1.450 millones de habitantes.

Por ello, desde el Gobierno de la India se han propuesto reducir esta tendencia y una de las medidas pasa por ampliar el número de vehículos eléctricos en los próximos años. Las autoridades indias se han puesto como objetivo alcanzar la cuota de ventas del 15% con el objetivo de que el 30% de todo el parque automovilístico de la India en 2030 sea eléctrico. Una propuesta que no parece fácil de cumplir.

India y el truco para convertir camiones

Y, ¿cuál es la medida que han tomado muchos ciudadanos de la India? Sustituir los motores de los camiones antiguos para meterles un motor eléctrico. Según informa el canal DW Rev, en Nueva Delhi se están desmantelando camiones antiguos con motor diésel para convertirlos en camiones eléctricos. Este medio da la clave: esta transformación supone un ahorro de un 40% con respecto al coste que puede tener un camión de kilómetro cero en el país. A esto hay que sumarle el ahorro en combustible, que está en 12 rupias por kilómetro para el diésel y de 4 rupias por kilómetro en el caso de los eléctricos.

Esta es la técnica que se retrofit, y que hace un canto a la modernización de los coches antiguos en coches eléctricos. «El retrofit engloba desde cambiar una bombilla halógena a un faro led o instalar una cámara trasera hasta algo mucho más complejo como cambiar un motor de combustión por uno eléctrico», dice el RACE en un artículo publicado en su día que hace referencia a esta práctica cada vez más habitual, teniendo en cuenta las últimas legislaciones y los precios de los vehículos eléctricos.

Aunque llevar a cabo esta práctica no es algo sencillo, ya que sustituir un motor de un camión diésel y sustituirlo por uno eléctrico requiere de unas manos especializadas. «Lo más complejo es estudiar la adaptación que necesita este para que todos los elementos del sistema eléctrico encajen en el chasis. Es muy importante que sean compatibles entre sí y se adapten a las demás piezas del vehículo», indican desde RACE. Según informa DW Rev, este proceso será desarrollado en la India por IX Energy, una empresa del país que ha desarrollado su propio software para este tipo de conversión.