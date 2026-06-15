Ni el campo ni el desierto: la granja solar que genera electricidad sobre el agua y ahorra espacio

La transición energética suele enfrentarse a un problema recurrente, ya que encontrar espacio para instalar miles de paneles solares sin afectar a tierras agrícolas o espacios naturales es difícil. Sin embargo, una solución tan sencilla como ingeniosa está ganando protagonismo en distintos lugares del mundo. Se trata de las granjas solares construidas sobre canales de agua, una tecnología que genera electricidad renovable mientras reduce la evaporación y optimiza infraestructuras que ya existen.

Energía solar sobre el agua

En concepto, conocido como canal-top solar, consiste en instalar estructuras metálicas sobre canales de riego para sostener paneles fotovoltaicos. De esta forma, la electricidad se produce sin ocupar suelo adicional, uno de los principales desafíos de la expansión renovable. India fue pionera en esta tecnología y actualmente alberga algunos de los proyectos más avanzados del mundo.

Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra sobre el canal Narmada, en el estado de Gujarat. Este proyecto es considerado el primero de gran escala a nivel mundial y demostró que los canales pueden convertirse en corredores energéticos capaces de suministrar electricidad a miles de hogares y sistemas de bombeo agrícola.

Menos evaporación

La ventaja más llamativa de estos sistemas no es únicamente la producción eléctrica. Al cubrir parcialmente el agua, los paneles reducen significativamente la evaporación causada por el sol. En regiones que tienen escasez hídrica, este beneficio puede resultar tan valioso como la propia energía generada.

Además, el agua ayuda a mantener los paneles a temperaturas más bajas que en instalaciones terrestres convencionales. Esa refrigeración natural mejora ligeramente su rendimiento y permite una producción energética más eficiente durante los meses más calurosos.

De la India a California

El éxito de estos proyectos ha despertado el interés internacional. En California, el programa Project Nexus está evaluando la cobertura de canales con paneles solares para generar energía y ahorrar miles de millones de litros de agua cada año. Los primeros resultados muestran reducciones importantes de evaporación y una mejora en la calidad del agua gracias a la disminución del crecimiento de algas.