Ahora que la paz entre Estados Unidos e Irán se vislumbra en el horizonte, hay detalles de la guerra que empiezan a resultar llamativos. Uno de ellos es por qué el petróleo -que ahora se encuentra muy por debajo de la barrera psicológica de los 90 dólares- no ha llegado a dispararse estrepitosamente a lo largo del conflicto armado. Ni siquiera con un estrecho de Ormuz completamente cerrado al tráfico marítimo.

La publicitada como la mayor crisis de suministro de crudo de la historia en realidad ha tenido un impacto algo menor del que pronosticaba el mercado. Los expertos consultados por este periódico advierten de que al inicio del conflicto, en febrero, se esperaba que el petróleo llegara a sobrepasar los 150 dólares. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Teniendo en cuenta que casi el 20% de todo el petróleo del mundo y aproximadamente el 35% de todo el comercializado por mar pasaba por el estrecho, la Agencia Internacional de la Energía temía que con el bloqueo naval, la caída de barriles diarios ascendiera a más de un millón y medio diario. Sin embargo, el descenso diario de barriles que cruzaron el paso estratégico fue de 80.000.

«Esto sólo tiene una explicación: el crudo ha seguido cruzando Ormuz en traslados clandestinos», explica un experto en geopolítica consultado por OKDIARIO. De lo contrario, los problemas de abastecimiento mundiales habrían sido mucho mayores, llegando a provocar una caída drástica de las reservas energéticas.

Buques fantasma cargados de crudo

«Igual que en el tráfico de armas, con este asunto converge que hay una opacidad en la navegación, en este caso en el transporte. Durante el conflicto, muchos buques cruzaron el estrecho apagando los transpondedores para no ser localizados», advierte.

Las embarcaciones cuentan con sistemas automáticos de identificación. En estos casos, los tripulantes apagaban o manipulaban para transmitir datos incompletos e impedir que se les pudiera seguir con precisión.

«A la falta de rastro se le suma una incógnita total sobre quién es el propietario», apuntan los expertos. «El buque puede pertenecer a una sociedad instrumental que está registrada en una jurisdicción de conveniencia, por lo que es imposible saber quién es el propietario. El buque tiene bandera de Liberia, está a nombre de una compañía que está en Panamá y los que están detrás son de otro sitio diferente», señalan.

Asimismo, otro de los trucos utilizados por los buques durante la guerra para burlar esta franja habría sido la transferencia de crudo de un barco a otro en alta mar.

«Una vez que pasaban los puntos de vigilancia, lo que hacían era cambiar la mercancía. En este caso pasaban el crudo de un barco para romper toda la trazabilidad entre el origen y el final. Así se lleva a cabo el flujo clandestino», advierte. «He encontrado casos en los que se ha llegado a pintar un buque en alta mar para que no se le identificara», zanja.

Jan Stuart, economista y estratega global del sector energético en el banco de inversión Piper Sandler, calculó en declaraciones para la CNN que en mayo salieron del estrecho de Ormuz unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo.

Dicha estimación incluía alrededor de 2,1 millones de barriles transportados en buques que sí habrían pagado peajes a entidades iraníes. El resto, sin embargo, correspondía a unos 900.000 barriles de tránsitos clandestinos o fantasma. Embarcaciones que atravesaron el estrecho en la oscuridad y sin forma alguna de ser localizadas.

«Los fantasmas, o flujos clandestinos, han sido fundamentales para mantener el abastecimiento», explican los expertos, que destacan, además, que este tráfico dark ha ayudado a «mitigar el impacto» de una crisis que amenazaba con frenar el planeta.