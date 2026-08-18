La amenaza de tsunami en España: la única ciudad española con un plan específico ante la llegada de este fenómeno natural

Los terremotos ocurridos recientemente en la provincia de Granada mantienen en alerta a numerosas personas. La incertidumbre generada entre la población granadina ante lo que pueda suceder tras este fenómeno natural va en aumento. España no se encuentra entre los países con mayor actividad de tsunamis, pero diversos estudios científicos alertan desde hace años sobre la posibilidad de que se pueda producir en algunas zonas del litoral. Las costas del golfo de Cádiz y el mar de Alborán se encuentran dentro de las áreas con mayor riesgo. Al mismo tiempo, la actividad sísmica registrada en estos puntos ha llevado a los organismos internacionales y expertos en geología a insistir en la necesidad de los sistemas de prevención y respuesta ante posibles emergencias. Por eso, la localidad gaditana de Chipiona se ha convertido en un referente nacional, ya que se trata del único municipio español que ha sido reconocido por la UNESCO por su nivel de preparación ante la llegada de un tsunami.

La zona con mayor actividad sísmica

Un estudio sobre el riesgo de tsunamis en el Mediterráneo, elaborado por Probabilistic Tsunami, señala que el mar de Alborán concentra una importante actividad sísmica capaz de generar maremotos que podrían afectar a buena parte del litoral mediterráneo español. Los científicos que han estudiado la falla marina de Averroes, situada cerca de la isla de Alborán, la describen como una de las estructuras geológicas con capacidad para originar olas de varios metros de altura. Algunos escenarios señalan que el tiempo de llegada a la costa podría situarse entre los 20 y 35 minutos. Además, los especialistas recuerdan que cualquier tsunami que se origine en las proximidades del cabo de San Vicente podría alcanzar la costa de Cádiz en menos de una hora, lo que reduciría el margen de reacción.

Las zonas españolas con mayor riesgo

Las investigaciones realizadas durante los últimos años sitúan al golfo de Cádiz y al mar de Alborán entre las áreas más vulnerables. La región comprendida entre Torrevieja y el estrecho de Gibraltar concentra una importante actividad sísmica. Esto aumenta la probabilidad de que se produzca un tsunami. Por lo tanto, las administraciones públicas comienzan a reforzar los protocolos de actuación y los sistemas de alerta temprana en varias localidades costeras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anne Fornier (@annefornier)

El caso de Chipiona

En junio de 2024, Chipiona recibía el reconocimiento Tsunami Ready otorgado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Esta denominación resalta que el municipio dispone de las herramientas específicas para actuar ante una posible emergencia relacionada con un tsunami. Además, entre las medidas adoptadas se encuentran la evaluación del riesgo, la elaboración de planes de evacuación, la instalación de sistemas de señalización y la realización periódica de simulacros. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de la población y reducir las consecuencias de un posible desastre natural.

El enigmático tsunami de 1755

En la historia española ya se han producido varios fenómenos de este tipo. El más conocido es el del 1 de noviembre de 1755, cuando un terremoto con epicentro frente a las costas portuguesas produjo un gran tsunami que afectó a numerosas localidades del suroeste de la península. Las olas alcanzaron varios metros de altura y provocaron daños importantes en ciudades como Cádiz y Huelva. Los estudios posteriores a lo ocurrido estimaron que el seísmo llegó a alcanzar una magnitud cercana a los 8,5 grados.

Un posible tsunami en España

Los organismos internacionales avisan que el riesgo de tsunami existe, sobre todo en el Mediterráneo. Algunas investigaciones apuntan a una gran probabilidad de que se registre un tsunami superior a un metro de altura en las próximas décadas. Los expertos insisten en que no es posible saber a ciencia cierta cuándo ocurrirá un fenómeno de estas características, pero sí que destacan la importancia de prevenirlo, educar y preparar a las provincias costeras. Por ello, Chipiona es la única ciudad que se utilizará como referencia para integrar la preparación en el resto del país ante un posible tsunami.