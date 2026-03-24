Aviso urgente de la UNESCO a España: la única ciudad que podría sufrir a un tsunami

Hay una ciudad de España que podría enfrentarse a un tsunami, la UNESCO ha lanzado un importante aviso para prevenir a la población ante lo que está por llegar. Sin duda alguna el futuro es incierto para todas las partes del mundo. Las grandes catástrofes de los últimos tiempos nos han dado mucho en qué pensar. Por lo que, quizás debemos estar muy pendientes de una situación que podría acabar siendo la que marque una diferencia antigua en todos los sentidos. Tocará estar pendiente de lo que está por llegar.

Sin duda alguna nos enfrentamos a una serie de cambios que serán los que marcarán este importante cambio climático que tenemos por delante. Para que llegue un tsunami, no se necesita mucho más que un terremoto que podría producirse en las profundidades de un mar que acabará siendo un gran enemigo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. El tiempo puede actuar en nuestra contra, lo que ahora es una bonita playa, puede acabar siendo la puerta de entrada a una grave amenaza que puede destruir por completo esta ciudad española.

La UNESCO lanza un aviso urgente

La UNESCO ha lanzado un aviso directo sobre una ciudad que puede acabar siendo el que se convierte en un peligro que puede acabar siendo lo que acabe con un problema mayor. Sin duda alguna, estaremos ante un elemento que se convierte en un riesgo para todos. Un tsunami es un elemento que puede darnos un riesgo extra, especialmente ante la llegada de unas olas que pueden destruir casi por completo una ciudad.

Los grandes desastres naturales son una realidad, difícil de predecir, aunque siempre hay posibilidades de que realmente acaben siendo lo que se adapte a nuestras necesidades. Es hora de empezar a pensar en el futuro de una ciudad como Chipiona. La advertencia que se ha lanzado sobre ella, ha hecho que se convierta en una de las primeras ciudades en contar con un plan de emergencias.

Siendo un elemento básico de todo el consistorio que no ha dudado desde los últimos años en prepararse para afrontar este problema que puede acabar siendo lo que marque el futuro de un lugar tan importante como este. El país entero, siendo una península se prepara para hacer frente a un cambio importante. Así se protege esta ciudad de un tsunami.

Esta es la ciudad española que se prepara para recibir un tsunami

No es raro que se produzcan terremotos, lo extraordinario es que sean de una magnitud suficiente para crear un tsunami. Las alertas se activan ante unos condicionantes que ponen a toda la población en una situación complicada en todos los sentidos. Tocará prepararnos para lo peor y en Chipiona ya tienen un plan de emergencias preparado en caso de que lleguen unas inundaciones que la UNESCO se ha encargado de remarcar.

Chipiona se ha convertido en hasta un lugar en el que se realizan simulacros de tsunamis, según informa el propio ayuntamiento: «Coincidiendo con el Día Mundial de Concienciación sobre los tsunamis, que se celebra el 5 de noviembre, justo un día después tendrá lugar en el municipio gaditano de Chipiona un simulacro de evacuación dentro de un ejercicio internacional de la Unesco que se replicará en otros ocho países de las regiones del nordeste Atlántico y Mediterráneo, conocidos como región NEAM. Estas comunidades están ubicadas en Chipre (Larnaka), Egipto (Alejandría), Malta (Marsaxlokk), Marruecos (El Jadida), Grecia (Samos), Turquía (Büyükçekmece), Francia (Cannes) e Italia (Minturno, Palmi y Marzamemi). Chipiona es el municipio piloto de este proyecto en España. El simulacro se llevará a cabo en un centro educativo de la localidad, el colegio Maestro Manuel Aparcero, y en la actividad en la que participarán organismos autonómicos, nacionales y supranacionales. El ejercicio NEAMWave 23 tiene como objetivo ayudar a los países a evaluar su preparación y crear conciencia sobre el riesgo de tsunami en la región, según ha indicado la Unesco en una nota. Además, supone una oportunidad para evaluar los planes locales de respuesta a tsunamis y mejorar la preparación y coordinación entre las naciones participantes. Durante el mismo se realizarán simulaciones de tsunamis generados por terremotos y la difusión de mensajes por parte de los Proveedores de Servicios de Tsunamis (TSP), organizaciones y entidades responsables para brindar información oportuna y precisa relacionada con los tsunamis en la región NEAM». Ya se han empezado a mostrar los efectos de estos tsunamis en la región: «Los países participantes simularán acciones de respuesta, involucrando a los Puntos Focales de Alerta de Tsunamis (TWFP), los Centros Nacionales de Alerta de Tsunamis (NTWC) y las autoridades de Protección Civil. Estos ejercicios pueden variar desde sesiones de orientación y simulacros hasta ejercicios prácticos, ejercicios funcionales e incluso ejercicios a gran escala con simulacros de evacuación reales, especialmente con la participación de las escuelas. Esta no es la primera vez que se realiza un ejercicio internacional de este tipo en esta región –ya hubo en 2012, 2014, 2017 y 2021– aunque por primera vez este año se incluye a comunidades que trabajan activamente para estar «preparadas para tsunamis» (Tsunami Ready), una certificación internacional basada en 12 pasos proporcionados por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco para mejorar las capacidades comunitarias de preparación ante tsunamis».