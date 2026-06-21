Kate Middleton rinde homenaje a Lady Diana con un vestido azul pastel en el desfile Trooping the Colour

La presencia de la princesa de Gales en el desfile de Trooping the Colour 2026 volvió a situarla en el centro de todas las miradas. En una de las citas más importantes del calendario oficial de la familia real británica, Kate Middleton eligió un estilismo que combinó elegancia, tradición y simbolismo, reforzando una vez más su imagen como una de las grandes referentes de la moda institucional.

Sin necesidad de realizar grandes cambios en su forma de vestir, la futura reina apostó por un diseño cargado de significado que muchos interpretaron como un nuevo homenaje a la inolvidable Diana de Gales.

La elección no pasó desapercibida. Más allá del impecable acabado de la prenda, numerosos expertos en moda real señalaron las evidentes similitudes entre el conjunto escogido por Kate y uno que lució Lady Di en 1987. La coincidencia no parece casual, especialmente porque ambas piezas fueron firmadas por la misma casa de moda, una firma que durante décadas ha estado estrechamente ligada a la historia de la monarquía británica.

Un diseño clásico y muy acertado

Trooping the Colour constituye uno de los actos más solemnes del calendario de la Casa Real británica. Cada año reúne a miles de personas en las calles de Londres para celebrar el cumpleaños oficial del monarca mediante un desfile militar cargado de tradición, protocolo y simbolismo.

En esta edición de 2026, Kate Middleton llegó al Palacio de Buckingham para participar en el recorrido acompañada por sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Los cuatro realizaron el trayecto en carruaje antes de incorporarse al resto de la familia real durante los distintos momentos de la ceremonia.

Mientras tanto, el príncipe Guillermo participó en el desfile militar montado a caballo junto a la princesa Ana y al príncipe Eduardo, desempeñando el papel institucional que le corresponde como heredero al trono junto a su padre, el rey Carlos III, quien presidió el tradicional saludo soberano en Horse Guards.

Como suele ocurrir en cada aparición pública de la princesa de Gales, buena parte de la atención mediática se centró en su elección de vestuario. Kate volvió a demostrar que domina perfectamente el equilibrio entre elegancia y respeto por los códigos tradicionales que exige la institución.

Abrigo de Catherine Walker y un guiño a Diana

Para la ocasión, la princesa escogió un vestido-abrigo de color azul pastel firmado por Catherine Walker, una de las diseñadoras más estrechamente vinculadas a su armario oficial y una de las casas de moda de referencia para los grandes compromisos de la familia real.

El modelo, denominado «Lafayette», presenta una silueta alargada que estiliza la figura mediante un corpiño cuidadosamente estructurado, hombros marcados y costuras de corte princesa que enfatizan la cintura antes de abrirse en una falda de largo midi con una caída fluida.

El diseño incorpora además ribetes blancos que contrastan con el azul pastel del tejido, aportando luminosidad al conjunto sin romper la sobriedad que caracteriza este tipo de ceremonias oficiales.

Sin embargo, el detalle que más comentarios generó fue su evidente parecido con un conjunto que lució la princesa Diana en 1987. Aquella creación, también confeccionada por Catherine Walker, compartía prácticamente la misma combinación cromática, la estructura del abrigo y la línea elegante que convirtió a Diana en uno de los grandes iconos internacionales de la moda.

No es la primera vez que Kate Middleton recupera referencias estéticas vinculadas a su difunta suegra. Desde su incorporación a la familia real ha realizado numerosos guiños discretos a Lady Diana a través de prendas, joyas o pequeños detalles que sirven para mantener vivo su recuerdo sin caer en imitaciones literales.

Las joyas esconden un significado especial

El estilismo de la princesa de Gales no se limitó al vestido. Como suele ser habitual, cada uno de los accesorios fue cuidadosamente seleccionado y poseía un valor personal que iba más allá del aspecto puramente estético.

Entre las piezas que más llamaron la atención destacaron unos pendientes de perlas diseñados por Cassandra Goad. Las joyas, inspiradas en la forma de una flor de coliflor, forman parte desde hace años del joyero personal de Kate y se han convertido en uno de sus complementos favoritos para las grandes ocasiones.

La primera vez que los lució fue en 2018 durante el bautizo del príncipe Louis, el menor de sus hijos. Desde entonces han aparecido únicamente en acontecimientos especialmente relevantes dentro de su agenda institucional.

La princesa volvió a utilizarlos durante las conmemoraciones del Día del Armisticio celebradas ese mismo año, así como en el almuerzo navideño organizado por la reina Isabel II en 2019. Posteriormente reaparecieron en la final femenina del torneo de Wimbledon en 2023 y también durante el concierto «Together at Christmas», celebrado en diciembre de ese mismo año.

Su presencia en Trooping the Colour de 2026 adquiere además un significado adicional, ya que estas mismas joyas también formaron parte del estilismo que Middleton eligió en la edición de 2024 del desfile militar, una cita especialmente emotiva al tratarse de su esperado regreso a la vida pública tras anunciar su diagnóstico de cáncer meses antes.