Científicos descubren un cementerio de ballenas de más de 5 millones de años de antigüedad: abarca más de 1200 kilómetros

Un grupo de científicos chinos e italianos ha hecho el descubrimiento del año: una necrópolis de ballenas con más de 5.000 millones de años de antigüedad. Este importante hallazgo ha tenido lugar en las profundidades del sureste del océano Índico, en la conocida como Zona Diamantina. Estos resultados han sido publicados en la revista Nature y han dado la vuelta al mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este importante descubrimiento que ha tenido lugar en el océano Índico.

«Una necrópolis de ballenas de aguas profundas de 5,3 millones de años de antigüedad en la Zona Diamantina». Así reza el titular del texto publicado por la revista Nature, que es uno de los descubrimientos del año. Un equipo formado por investigadores chinos, italianos e incluso de Nueva Zelanda ha informado sobre el hallazgo histórico de una necrópolis de ballenas que ha sido hallada a 7.000 metros de profundidad y que cuenta con nada más y nada menos que 1.200 kilómetros a lo largo del fondo marino.

Xiaotong Peng, investigador del Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas de la Academia China de Ciencias, ha liderado una investigación que se ha llevado a cabo desde el buque Tansuoyihao, que inspeccionó el fondo de un tramo de unos 1.200 kilómetros de la Zona Diamantina, donde se encontró esta necrópolis de ballenas muertas que ha sido la fuente para crear una nueva vida con un ecosistema propio formado por seres que nunca antes se han visto.

Importante descubrimiento sobre las ballenas

«Aquí informamos del descubrimiento de una vasta necrópolis de ballenas en la Zona Diamantina (de 4616 a 7001 m de profundidad), que se extiende unos 1200 km a lo largo del fondo marino del sureste del océano Índico. «Esta área tiene una acumulación profunda y extensa que comprende cinco comunidades naturales modernas de restos de ballenas y 476 cetáceos fósiles registrados», se puede leer en el abstracto de este estudio publicado en la revista Nature.

Los investigadores también muestran en este estudio que «los cadáveres albergan comunidades especializadas dominadas por estrellas de mar quebradizas, gusanos perforadores de huesos y bivalvos basados ​​en la quimiosíntesis y que el registro fósil en esta área comprende ballenas picudas de buceo profundo tanto existentes como extintas».

«Estos hallazgos transforman la comprensión de los límites y la biogeografía de los ecosistemas de restos de ballenas y establecen algunos fondos marinos profundos como un archivo fósil para rastrear la evolución de los cetáceos a lo largo del tiempo geológico», dicen los investigadores en las primeras líneas de su estudio.

La necrópolis más grande del mundo

En la ronda de entrevistas que ha realizado tras esta publicación, Xiaotong Peng ha afirmado que «la densidad de restos de ballenas alcanza los 759,5 individuos por kilómetro cuadrado». Por su parte, Giovanni Bianucci, investigador de la Universidad de Pisa, también ha puesto de manifiesto que este «es el cementerio de ballenas más profundo jamás descubierto» y también el más antiguo, ya que «ha estado activo durante cinco millones de años, como lo atestigua la datación isotópica de algunos restos fósiles».

Sobre los motivos por los que han sido halladas una gran cantidad de ballenas justo en este lugar, los investigadores han dejado claro que «la razón es bastante compleja». «La zona sirve de hábitat o corredor migratorio para los cetáceos», han informado sobre los motivos por los que en esta parte del océano Índico se ha encontrado el cementerio de ballenas más grande y antiguo del mundo.