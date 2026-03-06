Preocupación total entre los expertos: se derrite un glaciar ruso y encuentran un cementerio de ballenas

Un retroceso en un glaciar en el Ártico ruso ha dejado al descubierto un sorprendente cementerio de ballenas en el archipiélago de Franz Josef Land, según confirma el Instituto Ártico y Antártico de Rusia (AARI). El hallazgo se produjo en un estudio científico sobre el permafrost en la isla Wilczek.

Los investigadores detectaron un cambio en la masa de hielo tras comparar la posición actual del glaciar con imágenes satelitales de hace casi dos décadas. Con este análisis, se pudo constatar que la capa helada se fragmentó en dos sectores, dejando expuesta una superficie de varios kilómetros cuadrados, que hasta el momento estaba oculta.

Fue allí donde los científicos localizaron los huesos de enormes cetáceos. Algunos de esos huesos de ballenas continuaban dentro del permafrost en los márgenes del glaciar, lo que ha ayudado a un mejor estado de conservación. Todavía no se ha detallado el número exacto de restos ni su especie, pero las imágenes muestran varios ejemplares de considerable tamaño.

Nivel del mar

El investigador Nikita Demidov, del AARI, explicó que este hallazgo «indica un episodio de cambio rápido del nivel del mar en la zona del archipiélago más septentrional de Eurasia, ocurrido en los últimos miles de años». Esto ocurre en un contexto de pérdida acelerada de hielo a escala global. Desde que comenzase el siglo XXI, los glaciares del planeta perdieron 6.542.000 millones de toneladas de masa helada, un fenómeno asociado al calentamiento climático.

En el mundo, también se han descubierto otros cementerios de ballenas. En 2010, en el desierto de Atacama, salieron a la luz 40 esqueletos casi completos que apuntaban a un evento puntual, quizá relacionado con una proliferación de algas nocivas. En la isla rusa de Yttygran, en la época soviética, se encontraron cráneos y mandíbulas, que fueron colocados verticalmente sobre el suelo helado, probablemente como zona de procesado y almacenamiento por parte del pueblo yupik.