Una franja marrón tan larga como un continente acaba de formarse entre África y el Atlántico, y está preocupando a los científicos

Acaba de formarse entre África y el Atlántico una franja marrón tan larga como un continente. Un elemento que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más, de un fenómeno muy poco común que preocupa a los científicos. Es hora de que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, en estos días en los que cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de una situación del todo inesperada que se convertirá en un problema para muchos.

La propia naturaleza nos lanza una serie de mensajes que deberemos tener en consideración y que, sin duda alguna, tocará tener en cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Esta franja marrón es tan larga como un continente y es algo que hasta la fecha nunca se había visto. Una situación que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Está preocupando a los científicos este descubrimiento

El planeta Tierra siempre está a merced de una serie de situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

El llamado cambio climático está causando estragos, con la mirada puesta a ese futuro incierto que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración ciertos elementos que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Esta preocupación por el futuro va creciendo a medida que vamos descubriendo lo que podría pasar en unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado un cambio de tendencia tan intenso. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.

Esta mancha que tiene unas dimensiones enormes puede acabar siendo un problema que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en estos días. Una novedad plena que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Acaba de formarse entre África y el Atlántico una franja marrón

Una franja marrón se ha formado prácticamente de la nada entre África y el Atlántico, de tal forma que nos acabará ofreciendo un motivo más para preocuparnos en un lugar del planeta que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Los científicos expertos de FuturaScience nos explican en su blog que: «El pasado mes de mayo, los satélites revelaron 37,5 millones de toneladas de sargazo pelágicos, una especie de algas pardas, que forma una cinta continua desde las costas de África Occidental hasta el Golfo de México. Este Gran Cinturón de Sargaceo Atlántico (GASB) no existía hace 15 años. Anteriormente confinado al mar de los Sargazos, una zona cálida pero pobre ennutrientes, estas algas flotaban como una curiosidad ecológica. Pero la imagen de simple “desierto azul” está ahora obsoleta: su área de distribución explota. Un amplio estudio, realizado en Harmful Algae y realizado por investigadores del Harbor Branch Oceanographic Institute de la Florida Atlantic University, rastrea cuatro décadas de datos satelitales, levantamientos de campo y análisis químicos. Los expertos documentan el espectacular crecimiento del sargazo, su crecimiento acelerado y el constante ensanchamiento del cinturón».

Este elemento se forma por: «Los sargazos prosperan gracias a un aporte masivo deNitrógenoy deFósforo. Mientras que se pensaba que su crecimiento estaba limitado en alta mar, los experimentos realizados desde la década de 1980 demuestran que en aguas ricas en nutrientes, su biomasa puede duplicarse en once días, incluso más rápido cerca de las costas. Entre 1980 y 2020, el contenido de nitrógeno de los tejidos de sargazo aumentó un 55%, mientras que su relación nitrógeno/fósforo aumentó un 50%».

Un cambio en este elemento que estamos empezando a ver: «Estas cifras reflejan un cambio. Los nutrientes ya no provienen solo del océano (remontes de agua, mezcla vertical), sino también de laTierra(escorrentía agrícola, vertidos de aguas residuales, depósitos atmosféricos). El ríoAmazonajuega un papel clave: sus inundaciones cargan el Atlántico con nutrientes que dotan la proliferación, mientras que los períodos deSequíaLos frenan. Luego transportan estosMasasVegetales, formando inmensas “Andains» en el Golfo de México ya observado desde 2004-2005. En el lugar, los niveles de nutrientes procedentes de Mississippi y Atchafalaya ya habían provocado espectaculares varamientos, que costaron una costosa limpieza e incluso provocaron el cierre de una central nuclear de Florida en 1991».