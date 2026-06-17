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Los médicos y científicos europeos especializados en reducción del daño por tabaquismo han expresado su preocupación ante la forma en la que la Unión Europea está diseñando la revisión del marco regulatorio del tabaco. Según denuncian, el proceso en marcha no estaría dando espacio real a la evidencia científica disponible sobre productos alternativos al cigarrillo, lo que podría condicionar de forma decisiva el resultado final de la futura normativa. En este sentido, explican que Bruselas trata de «silenciarles» para no exponer lo que consideran una realidad: se debe dejar paso a las alternativas sin humo porque han demostrado en países como Suecia una reducción significativa en problemas graves para la salud.

La Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo advierte de que los mecanismos de participación abiertos por Bruselas —la llamada Call for Evidence y la consulta pública— presentan limitaciones que dificultan una contribución científica rigurosa. En concreto, señalan que los formatos establecidos, con un límite de apenas 1 MB de documentación y 4.000 caracteres por aportación, resultan insuficientes para trasladar de forma completa la complejidad de los estudios existentes sobre riesgo comparado, productos sin combustión y estrategias de reducción del daño.

Según los expertos, estas restricciones obligan a resumir en exceso, recortar o incluso omitir parte de la evidencia científica disponible, lo que termina afectando a la calidad del proceso regulatorio. En la práctica, sostienen, se impide que la ciencia llegue en condiciones adecuadas a los responsables de la toma de decisiones.

Directiva de Productos del Tabaco

Esta situación se produce en un contexto especialmente sensible para la salud pública europea, en el que Bruselas prepara una revisión profunda de la Directiva de Productos del Tabaco. Sin embargo, las críticas apuntan a una posible desconexión entre el discurso institucional —que defiende una regulación basada en la evidencia— y los mecanismos reales de consulta a la comunidad científica.

La Plataforma ya había advertido semanas atrás de que al menos 131 estudios científicos habrían quedado fuera del análisis preliminar utilizado en el diseño de estas políticas, lo que refuerza las dudas sobre la exhaustividad del proceso de evaluación.

Los especialistas denuncian así una paradoja central: mientras la Comisión Europea insiste en que sus decisiones se fundamentan en la mejor evidencia disponible, el propio sistema de consulta limitaría la posibilidad de incorporar esa evidencia en su totalidad. Para los investigadores, esto genera un riesgo de sesgo estructural en la futura normativa, al no integrar de forma adecuada la evidencia sobre productos alternativos que, según parte de la comunidad científica, podrían desempeñar un papel en la reducción del daño asociado al consumo de tabaco.

Ante esta situación, los expertos reclaman la apertura de canales adicionales de participación que permitan la presentación de estudios completos y análisis detallados, sin restricciones técnicas que limiten su contenido. De lo contrario, advierten, la nueva Directiva del Tabaco podría nacer condicionada por un proceso en el que la ciencia no haya podido expresarse en toda su amplitud.

Estudios

Los 131 estudios científicos presentados por la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo abarcan, según los expertos, un amplio cuerpo de evidencia sobre el papel de los productos alternativos al cigarrillo en la reducción del daño asociado al consumo de tabaco. Estos trabajos incluyen investigaciones sobre cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y otras alternativas sin combustión, así como análisis comparativos de riesgo frente al tabaco tradicional. En conjunto, la literatura recogida apunta a una reducción significativa de la exposición a sustancias tóxicas cuando se sustituye el cigarrillo convencional por estos dispositivos, además de explorar su potencial como herramienta de transición para fumadores adultos que no consiguen abandonar el consumo por otras vías.

En estos trabajos se destaca que la clave del riesgo no es la nicotina en sí, sino la combustión del cigarrillo tradicional, que es la principal fuente de sustancias tóxicas y cancerígenas. En este sentido, distintos informes señalan que estos productos «contienen sustancias nocivas en niveles significativamente inferiores al tabaco convencional», aunque también advierten de que «no están exentos de riesgos ni deben considerarse inocuos».

Parte de la literatura revisada apunta a que una transición completa desde el cigarrillo tradicional podría reducir de forma relevante la exposición a tóxicos. En conjunto, la evidencia refleja un debate científico aún abierto, pero con una coincidencia general en que «la combustión del tabaco es el principal determinante del daño sanitario».